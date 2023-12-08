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Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок - РИА Новости, 08.12.2023
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16:37 08.12.2023 (обновлено: 16:49 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/vybory-1914655908.html
Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок
Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок - РИА Новости, 08.12.2023
Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок
Электоральная кампания в РФ станет объектом внешних нападок, но в России уже научились от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:37
2023-12-08T16:49
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Электоральная кампания в РФ станет объектом внешних нападок, но в России уже научились от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя назначение выборов президента РФ на 17 марта в интервью "Известиям"."Электоральная кампания тоже станет объектом нападок. Это 100 процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем, но система работает слаженно, мы уже научились защищаться от таких нападок", - заявил Песков.
https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок

Песков: Россия научилась защищаться от внешних нападок на электоральную кампанию

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкГолосование на выборах в России
Голосование на выборах в России - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Электоральная кампания в РФ станет объектом внешних нападок, но в России уже научились от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя назначение выборов президента РФ на 17 марта в интервью "Известиям".
"Электоральная кампания тоже станет объектом нападок. Это 100 процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем, но система работает слаженно, мы уже научились защищаться от таких нападок", - заявил Песков.
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