https://ria.ru/20231208/vybory-1914655908.html

Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок

Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок - РИА Новости, 08.12.2023

Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок

Электоральная кампания в РФ станет объектом внешних нападок, но в России уже научились от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:37

2023-12-08T16:37

2023-12-08T16:49

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Электоральная кампания в РФ станет объектом внешних нападок, но в России уже научились от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя назначение выборов президента РФ на 17 марта в интервью "Известиям"."Электоральная кампания тоже станет объектом нападок. Это 100 процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем, но система работает слаженно, мы уже научились защищаться от таких нападок", - заявил Песков.

https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков