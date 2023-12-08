https://ria.ru/20231208/vybory-1914655908.html
Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок
Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок - РИА Новости, 08.12.2023
Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок
Электоральная кампания в РФ станет объектом внешних нападок, но в России уже научились от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:37
2023-12-08T16:37
2023-12-08T16:49
политика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_0:202:3030:1906_1920x0_80_0_0_c4e34f7fbb6d24cd3943b1125817ba1d.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Электоральная кампания в РФ станет объектом внешних нападок, но в России уже научились от них защищаться, заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя назначение выборов президента РФ на 17 марта в интервью "Известиям"."Электоральная кампания тоже станет объектом нападок. Это 100 процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем, но система работает слаженно, мы уже научились защищаться от таких нападок", - заявил Песков.
https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_2372b5b355c2dcf74b6f0f06bdb5d1ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков: Кремль понимает, что электоральная кампания станет объектом нападок
Песков: Россия научилась защищаться от внешних нападок на электоральную кампанию