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Аксенов поддержал решение Путина баллотироваться в президенты - РИА Новости, 08.12.2023
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15:27 08.12.2023 (обновлено: 15:28 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/vybory-1914635495.html
Аксенов поддержал решение Путина баллотироваться в президенты
Аксенов поддержал решение Путина баллотироваться в президенты - РИА Новости, 08.12.2023
Аксенов поддержал решение Путина баллотироваться в президенты
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью решение президента России Владимира Путина о выдвижении им своей кандидатуры на новый президентский срок и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:27
2023-12-08T15:28
политика
россия
владимир путин
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью решение президента России Владимира Путина о выдвижении им своей кандидатуры на новый президентский срок и выразил уверенность в том, что крымчане безоговорочно поддержат его на выборах. Сегодня во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый срок. "Сегодня слава богу хорошая новость, всех поздравляю, с решением, которое принял наш лидер, Владимир Владимирович Путин в части того, что он примет участие в президентских выборах в 2024 году. Мы все переживали, пока не было решения президента. Сегодня в силу своих личных качеств, мужества, решительности, справедливости кроме президента нет человека в стране и политика, который способен привести Россию к победе - на всех фронтах", — сказал Аксенов в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что без сомнения все крымчане поддержат президента на выборах, как и граждане всей России.
https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html
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политика, россия, владимир путин, сергей аксенов (политик)
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов поддержал решение Путина баллотироваться в президенты

Аксенов выразил уверенность в поддержке Путина жителями Крыма на выборах

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью решение президента России Владимира Путина о выдвижении им своей кандидатуры на новый президентский срок и выразил уверенность в том, что крымчане безоговорочно поддержат его на выборах.
Сегодня во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый срок.
"Сегодня слава богу хорошая новость, всех поздравляю, с решением, которое принял наш лидер, Владимир Владимирович Путин в части того, что он примет участие в президентских выборах в 2024 году. Мы все переживали, пока не было решения президента. Сегодня в силу своих личных качеств, мужества, решительности, справедливости кроме президента нет человека в стране и политика, который способен привести Россию к победе - на всех фронтах", — сказал Аксенов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что без сомнения все крымчане поддержат президента на выборах, как и граждане всей России.
Я буду баллотироваться – Путин об участии в выборах
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)
 
 
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