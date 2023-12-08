https://ria.ru/20231208/vybory-1914635495.html

Аксенов поддержал решение Путина баллотироваться в президенты

Аксенов поддержал решение Путина баллотироваться в президенты - РИА Новости, 08.12.2023

Аксенов поддержал решение Путина баллотироваться в президенты

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью решение президента России Владимира Путина о выдвижении им своей кандидатуры на новый президентский срок и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:27

2023-12-08T15:27

2023-12-08T15:28

политика

россия

владимир путин

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью решение президента России Владимира Путина о выдвижении им своей кандидатуры на новый президентский срок и выразил уверенность в том, что крымчане безоговорочно поддержат его на выборах. Сегодня во время неформального общения президента с участниками церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Путин сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый срок. "Сегодня слава богу хорошая новость, всех поздравляю, с решением, которое принял наш лидер, Владимир Владимирович Путин в части того, что он примет участие в президентских выборах в 2024 году. Мы все переживали, пока не было решения президента. Сегодня в силу своих личных качеств, мужества, решительности, справедливости кроме президента нет человека в стране и политика, который способен привести Россию к победе - на всех фронтах", — сказал Аксенов в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что без сомнения все крымчане поддержат президента на выборах, как и граждане всей России.

https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html

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политика, россия, владимир путин, сергей аксенов (политик)