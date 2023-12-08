https://ria.ru/20231208/vybory-1914634907.html
Жога заявил, что уверен в безоговорочной победе Путина на выборах
Жога заявил, что уверен в безоговорочной победе Путина на выборах - РИА Новости, 08.12.2023
Жога заявил, что уверен в безоговорочной победе Путина на выборах
Герой ДНР Артем Жога заявил в эфире телеканала "Россия 24", что уверен в безоговорочной победе президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:26
2023-12-08T15:26
2023-12-08T15:28
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Герой ДНР Артем Жога заявил в эфире телеканала "Россия 24", что уверен в безоговорочной победе президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Ранее Жога сообщил, что Путин в Кремле сказал ему о планах выдвигаться на новый президентский срок. "Я, как человек военный, взял всю ответственность на себя и вызвался, так сказать, инициировать этот разговор. Спасибо Владимиру Владимировичу огромное, что он пошел на контакт, на общение. И мы все высказали просьбу пойти на выборы как участник президентской гонки. И я уверен, что Владимир Владимирович победит безоговорочно. Я лично приду на выборы, буду голосовать за Владимира Владимировича", - сказал Жога.
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Жога заявил, что уверен в безоговорочной победе Путина на выборах
Жога выразил уверенность в безоговорочной победе Путина на выборах президента