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ЦИК определит результаты выборов президента не позднее 28 марта - РИА Новости, 08.12.2023
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13:14 08.12.2023 (обновлено: 13:15 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/vybory-1914589751.html
ЦИК определит результаты выборов президента не позднее 28 марта
ЦИК определит результаты выборов президента не позднее 28 марта - РИА Новости, 08.12.2023
ЦИК определит результаты выборов президента не позднее 28 марта
Центральная избирательная комиссия РФ определит результаты выборов президента РФ 2024 года не позднее 28 марта, следует из календарного плана по подготовке и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:14
2023-12-08T13:15
политика
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ определит результаты выборов президента РФ 2024 года не позднее 28 марта, следует из календарного плана по подготовке и проведению выборов президента, утвержденного ЦИК. "ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола", - рассказала секретарь ЦИК Наталья Бударина. Также, согласно плану, в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ – не позднее 21 марта.
https://ria.ru/20231208/vybory-1914560693.html
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политика, россия, наталья бударина, цик рф
Политика, Россия, Наталья Бударина, ЦИК РФ
ЦИК определит результаты выборов президента не позднее 28 марта

ЦИК: окончательные результаты выборов определятся не позднее 28 марта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заседание ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ определит результаты выборов президента РФ 2024 года не позднее 28 марта, следует из календарного плана по подготовке и проведению выборов президента, утвержденного ЦИК.
"ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола", - рассказала секретарь ЦИК Наталья Бударина.
Также, согласно плану, в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ – не позднее 21 марта.
Заседание ЦИК - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Выборы президента России продлятся три дня
12:12
 
ПолитикаРоссияНаталья БударинаЦИК РФ
 
 
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