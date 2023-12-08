https://ria.ru/20231208/vybory-1914589751.html
ЦИК определит результаты выборов президента не позднее 28 марта
ЦИК определит результаты выборов президента не позднее 28 марта - РИА Новости, 08.12.2023
ЦИК определит результаты выборов президента не позднее 28 марта
Центральная избирательная комиссия РФ определит результаты выборов президента РФ 2024 года не позднее 28 марта, следует из календарного плана по подготовке и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:14
2023-12-08T13:14
2023-12-08T13:15
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ определит результаты выборов президента РФ 2024 года не позднее 28 марта, следует из календарного плана по подготовке и проведению выборов президента, утвержденного ЦИК. "ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола", - рассказала секретарь ЦИК Наталья Бударина. Также, согласно плану, в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ – не позднее 21 марта.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, россия, наталья бударина, цик рф
Политика, Россия, Наталья Бударина, ЦИК РФ
ЦИК определит результаты выборов президента не позднее 28 марта
ЦИК: окончательные результаты выборов определятся не позднее 28 марта
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ определит результаты выборов президента РФ 2024 года не позднее 28 марта, следует из календарного плана по подготовке и проведению выборов президента, утвержденного ЦИК.
"ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола", - рассказала секретарь ЦИК Наталья Бударина
.
Также, согласно плану, в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ – не позднее 21 марта.
Выборы президента России продлятся три дня