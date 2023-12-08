https://ria.ru/20231208/vybory-1914559723.html

Памфилова рассказала о подготовке документов по выборам президента

Памфилова рассказала о подготовке документов по выборам президента - РИА Новости, 08.12.2023

Памфилова рассказала о подготовке документов по выборам президента

Центральная избирательная комиссия постарается все необходимые нормативные документы по выборам президента сделать быстро и не затягивать, заявила председатель... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:10

2023-12-08T12:10

2023-12-08T12:10

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия постарается все необходимые нормативные документы по выборам президента сделать быстро и не затягивать, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Мы решили делать это быстро, оперативно, потому что у нас сама по себе вся избирательная кампания длится недолго, и мы хотели бы максимально быстро приступить к информированию наших граждан, чтобы дойти до каждого нашего потенциального избирателя, чтобы он полностью получил всю ту необходимую информацию, которая позволяет ему сделать свой выбор, позволит определиться", - сказала Памфилова на первом заседании ЦИК после объявления даты президентских выборов-2024. Глава ЦИК также отметила, что оперативное принятие нормативных документов поможет работе избиркомов в регионах. "Мы постараемся все необходимые нормативные документы, которые у нас остались, которые у нас в заделе, которые мы имеем право принимать после официального назначения даты выборов, сделать быстро и не затягивать время, потому что это облегчает работу нашим коллегам в регионах", - сообщила Памфилова. Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

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элла памфилова, политика, россия, цик рф