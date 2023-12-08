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Памфилова заявила о росте общественного доверия к выборам
Памфилова заявила о росте общественного доверия к выборам - РИА Новости, 08.12.2023
Памфилова заявила о росте общественного доверия к выборам
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что уровень общественного доверия к выборам вырос на 15%. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:39
2023-12-08T11:39
2023-12-08T11:39
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что уровень общественного доверия к выборам вырос на 15%. "Уровень общественного доверия к результатам выборов вырос на 15 процентов. Это тоже подтверждает, что мы с вами идём в правильном направлении", - сказала она на заседании комиссии. Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова заявила о росте общественного доверия к выборам
Памфилова: уровень общественного доверия к выборам вырос на 15%