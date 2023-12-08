https://ria.ru/20231208/vybory-1914551825.html

Памфилова заявила о росте общественного доверия к выборам

Памфилова заявила о росте общественного доверия к выборам - РИА Новости, 08.12.2023

Памфилова заявила о росте общественного доверия к выборам

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что уровень общественного доверия к выборам вырос на 15%. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:39

2023-12-08T11:39

2023-12-08T11:39

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что уровень общественного доверия к выборам вырос на 15%. "Уровень общественного доверия к результатам выборов вырос на 15 процентов. Это тоже подтверждает, что мы с вами идём в правильном направлении", - сказала она на заседании комиссии. Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231207/vybory-1914283400.html

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политика, россия, элла памфилова