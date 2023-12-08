https://ria.ru/20231208/vybory-1914551629.html

В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома"

В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома" - РИА Новости, 08.12.2023

В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома"

В семи субъектах РФ, в том числе в новых регионах, предлагается разрешить голосование на придомовых территориях, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:37

2023-12-08T11:37

2023-12-08T12:01

политика

россия

элла памфилова

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В семи субъектах РФ, в том числе в новых регионах, предлагается разрешить голосование на придомовых территориях, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."На территориях семи субъектов Российской Федерации в течение всех трех дней могут также применяться уже две дополнительные формы, не одна, а две дополнительные формы голосования. Мы, в принципе, от формы голосования, которую сейчас вот дополнительно предлагаем применять в семи регионах, в принципе, от нее практически отказались. Она хорошо сработала на придомовых территориях во время пандемии, это было абсолютно обоснованно, было лето, это действительно обеспечивало безопасность", - сказала Памфилова на заседании комиссии.Потом, добавила она, ЦИК отказался от применения данной формы голосования на придомовых территориях, поскольку в этом "не было необходимости"."И в принципе мы дальше не планируем, учитывая наши прогнозы, дальше ее (форму голосования - ред.) широко применять. Но в нынешних условиях, в нынешних обстоятельствах, понимая, что сейчас происходит в этих семи регионах, мы даем такое право в исключительных случаях, когда есть необходимость, ее тоже применять. Это небольшой масштаб, но для людей, которые там живут, это невероятно важно. То есть - наряду с удаленными населенными пунктами вот это голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и иных местах. Что это за субъекты РФ, вы можете догадаться", - сказала глава ЦИК.По данным ЦИК, голосование на придомовых территориях будет применяться в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20231208/vybory-1914551825.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, россия, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика