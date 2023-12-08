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В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома" - РИА Новости, 08.12.2023
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11:37 08.12.2023 (обновлено: 12:01 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/vybory-1914551629.html
В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома"
В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома" - РИА Новости, 08.12.2023
В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома"
В семи субъектах РФ, в том числе в новых регионах, предлагается разрешить голосование на придомовых территориях, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:37
2023-12-08T12:01
политика
россия
элла памфилова
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В семи субъектах РФ, в том числе в новых регионах, предлагается разрешить голосование на придомовых территориях, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."На территориях семи субъектов Российской Федерации в течение всех трех дней могут также применяться уже две дополнительные формы, не одна, а две дополнительные формы голосования. Мы, в принципе, от формы голосования, которую сейчас вот дополнительно предлагаем применять в семи регионах, в принципе, от нее практически отказались. Она хорошо сработала на придомовых территориях во время пандемии, это было абсолютно обоснованно, было лето, это действительно обеспечивало безопасность", - сказала Памфилова на заседании комиссии.Потом, добавила она, ЦИК отказался от применения данной формы голосования на придомовых территориях, поскольку в этом "не было необходимости"."И в принципе мы дальше не планируем, учитывая наши прогнозы, дальше ее (форму голосования - ред.) широко применять. Но в нынешних условиях, в нынешних обстоятельствах, понимая, что сейчас происходит в этих семи регионах, мы даем такое право в исключительных случаях, когда есть необходимость, ее тоже применять. Это небольшой масштаб, но для людей, которые там живут, это невероятно важно. То есть - наряду с удаленными населенными пунктами вот это голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и иных местах. Что это за субъекты РФ, вы можете догадаться", - сказала глава ЦИК.По данным ЦИК, голосование на придомовых территориях будет применяться в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.
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политика, россия, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика
Политика, Россия, Элла Памфилова, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома"

Памфилова: в 7 регионах РФ могут разрешить голосование на придомовых территориях

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Женщина голосует на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В семи субъектах РФ, в том числе в новых регионах, предлагается разрешить голосование на придомовых территориях, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«
"На территориях семи субъектов Российской Федерации в течение всех трех дней могут также применяться уже две дополнительные формы, не одна, а две дополнительные формы голосования. Мы, в принципе, от формы голосования, которую сейчас вот дополнительно предлагаем применять в семи регионах, в принципе, от нее практически отказались. Она хорошо сработала на придомовых территориях во время пандемии, это было абсолютно обоснованно, было лето, это действительно обеспечивало безопасность", - сказала Памфилова на заседании комиссии.
Потом, добавила она, ЦИК отказался от применения данной формы голосования на придомовых территориях, поскольку в этом "не было необходимости".
"И в принципе мы дальше не планируем, учитывая наши прогнозы, дальше ее (форму голосования - ред.) широко применять. Но в нынешних условиях, в нынешних обстоятельствах, понимая, что сейчас происходит в этих семи регионах, мы даем такое право в исключительных случаях, когда есть необходимость, ее тоже применять. Это небольшой масштаб, но для людей, которые там живут, это невероятно важно. То есть - наряду с удаленными населенными пунктами вот это голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и иных местах. Что это за субъекты РФ, вы можете догадаться", - сказала глава ЦИК.
По данным ЦИК, голосование на придомовых территориях будет применяться в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.
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