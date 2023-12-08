В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома"
Памфилова: в 7 регионах РФ могут разрешить голосование на придомовых территориях
Женщина голосует на выборах. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В семи субъектах РФ, в том числе в новых регионах, предлагается разрешить голосование на придомовых территориях, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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"На территориях семи субъектов Российской Федерации в течение всех трех дней могут также применяться уже две дополнительные формы, не одна, а две дополнительные формы голосования. Мы, в принципе, от формы голосования, которую сейчас вот дополнительно предлагаем применять в семи регионах, в принципе, от нее практически отказались. Она хорошо сработала на придомовых территориях во время пандемии, это было абсолютно обоснованно, было лето, это действительно обеспечивало безопасность", - сказала Памфилова на заседании комиссии.
Потом, добавила она, ЦИК отказался от применения данной формы голосования на придомовых территориях, поскольку в этом "не было необходимости".
"И в принципе мы дальше не планируем, учитывая наши прогнозы, дальше ее (форму голосования - ред.) широко применять. Но в нынешних условиях, в нынешних обстоятельствах, понимая, что сейчас происходит в этих семи регионах, мы даем такое право в исключительных случаях, когда есть необходимость, ее тоже применять. Это небольшой масштаб, но для людей, которые там живут, это невероятно важно. То есть - наряду с удаленными населенными пунктами вот это голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и иных местах. Что это за субъекты РФ, вы можете догадаться", - сказала глава ЦИК.
По данным ЦИК, голосование на придомовых территориях будет применяться в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.