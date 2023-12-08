https://ria.ru/20231208/vsu-1914638704.html

В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России

В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России - РИА Новости, 08.12.2023

В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России

Украинские войска не смогли преодолеть мощную российскую линию обороны даже с помощью передовой западной техники, пишет портал Business Insider. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:43

2023-12-08T15:43

2023-12-08T16:18

россия

киев

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинские войска не смогли преодолеть мощную российскую линию обороны даже с помощью передовой западной техники, пишет портал Business Insider."В начале контрнаступления <…> ВСУ очертя голову ринулись в массированную атаку на российские позиции, но быстро наткнулись на жесткую оборону", — говорится в публикации.Натовская техника оказалась бесполезной, а проблемы с ее поставками и наспех проводимое обучение украинских солдат привели к тому, что всего через несколько недель после начала наступления ВСУ вернулись к привычной тактике закидывания противника снарядами, поясняется в материале.Но главным препятствием, по мнению автора, стала эшелонированная оборона российской армии, которую она возводила с конца прошлого года, создав непроходимую зону из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.В итоге Россия превзошла саму себя и все ожидания в вопросе обеспечения собственной безопасности, резюмировалось в статье.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231208/vsu-1914584908.html

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россия, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато