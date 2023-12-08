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В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 08.12.2023 (обновлено: 16:18 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/vsu-1914638704.html
В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России
В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России - РИА Новости, 08.12.2023
В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России
Украинские войска не смогли преодолеть мощную российскую линию обороны даже с помощью передовой западной техники, пишет портал Business Insider. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:43
2023-12-08T16:18
россия
киев
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинские войска не смогли преодолеть мощную российскую линию обороны даже с помощью передовой западной техники, пишет портал Business Insider."В начале контрнаступления &lt;…&gt; ВСУ очертя голову ринулись в массированную атаку на российские позиции, но быстро наткнулись на жесткую оборону", — говорится в публикации.Натовская техника оказалась бесполезной, а проблемы с ее поставками и наспех проводимое обучение украинских солдат привели к тому, что всего через несколько недель после начала наступления ВСУ вернулись к привычной тактике закидывания противника снарядами, поясняется в материале.Но главным препятствием, по мнению автора, стала эшелонированная оборона российской армии, которую она возводила с конца прошлого года, создав непроходимую зону из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.В итоге Россия превзошла саму себя и все ожидания в вопросе обеспечения собственной безопасности, резюмировалось в статье.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231208/vsu-1914584908.html
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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россия, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Россия, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России

BI: эшелонированная оборона ВС России стала главной причиной провала ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта
Украинский солдат в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинские войска не смогли преодолеть мощную российскую линию обороны даже с помощью передовой западной техники, пишет портал Business Insider.
"В начале контрнаступления <…> ВСУ очертя голову ринулись в массированную атаку на российские позиции, но быстро наткнулись на жесткую оборону", — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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13:07
Натовская техника оказалась бесполезной, а проблемы с ее поставками и наспех проводимое обучение украинских солдат привели к тому, что всего через несколько недель после начала наступления ВСУ вернулись к привычной тактике закидывания противника снарядами, поясняется в материале.
Но главным препятствием, по мнению автора, стала эшелонированная оборона российской армии, которую она возводила с конца прошлого года, создав непроходимую зону из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.
В итоге Россия превзошла саму себя и все ожидания в вопросе обеспечения собственной безопасности, резюмировалось в статье.
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В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2023Посмотреть
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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