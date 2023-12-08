В США назвали самое страшное для ВСУ "оружие" России
BI: эшелонированная оборона ВС России стала главной причиной провала ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинские войска не смогли преодолеть мощную российскую линию обороны даже с помощью передовой западной техники, пишет портал Business Insider.
"В начале контрнаступления <…> ВСУ очертя голову ринулись в массированную атаку на российские позиции, но быстро наткнулись на жесткую оборону", — говорится в публикации.
Натовская техника оказалась бесполезной, а проблемы с ее поставками и наспех проводимое обучение украинских солдат привели к тому, что всего через несколько недель после начала наступления ВСУ вернулись к привычной тактике закидывания противника снарядами, поясняется в материале.
Но главным препятствием, по мнению автора, стала эшелонированная оборона российской армии, которую она возводила с конца прошлого года, создав непроходимую зону из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.
В итоге Россия превзошла саму себя и все ожидания в вопросе обеспечения собственной безопасности, резюмировалось в статье.
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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