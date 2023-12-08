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У ВСУ заканчиваются профессионалы, а призывники не хотят воевать, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 08.12.2023 (обновлено: 11:46 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/vsu-1914542448.html
У ВСУ заканчиваются профессионалы, а призывники не хотят воевать, пишут СМИ
У ВСУ заканчиваются профессионалы, а призывники не хотят воевать, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
У ВСУ заканчиваются профессионалы, а призывники не хотят воевать, пишут СМИ
У Киева заканчиваются профессиональные военные, а люди призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированные и некомпетентные украинские власти,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:56
2023-12-08T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У Киева заканчиваются профессиональные военные, а люди призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированные и некомпетентные украинские власти, пишет газета The Washington Post. &quot;Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются&quot;, — приводит издание слова командующего штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным Дельфин.По его мнению, многие гражданские на Украине, похоже, хотят, чтобы боями занимались профессионалы. Газета взяла интервью у нескольких украинцев призывного возраста. Издание пришло к выводу, что многие из них не особо стремятся "воевать за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью". На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
У ВСУ заканчиваются профессионалы, а призывники не хотят воевать, пишут СМИ

WP: у ВСУ заканчиваются профессионалы, а новые призывники не хотят воевать

© AP Photo / Alex BabenkoРаненый украинский военнослужащий
Раненый украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Раненый украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У Киева заканчиваются профессиональные военные, а люди призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированные и некомпетентные украинские власти, пишет газета The Washington Post.
«

"Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются", — приводит издание слова командующего штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным Дельфин.

По его мнению, многие гражданские на Украине, похоже, хотят, чтобы боями занимались профессионалы.
Газета взяла интервью у нескольких украинцев призывного возраста. Издание пришло к выводу, что многие из них не особо стремятся "воевать за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью".
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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