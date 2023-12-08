У ВСУ заканчиваются профессионалы, а призывники не хотят воевать, пишут СМИ
WP: у ВСУ заканчиваются профессионалы, а новые призывники не хотят воевать
© AP Photo / Alex BabenkoРаненый украинский военнослужащий
© AP Photo / Alex Babenko
Раненый украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У Киева заканчиваются профессиональные военные, а люди призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированные и некомпетентные украинские власти, пишет газета The Washington Post.
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"Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются", — приводит издание слова командующего штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным Дельфин.
По его мнению, многие гражданские на Украине, похоже, хотят, чтобы боями занимались профессионалы.
Газета взяла интервью у нескольких украинцев призывного возраста. Издание пришло к выводу, что многие из них не особо стремятся "воевать за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью".
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.