https://ria.ru/20231208/vsu-1914542448.html

У ВСУ заканчиваются профессионалы, а призывники не хотят воевать, пишут СМИ

У ВСУ заканчиваются профессионалы, а призывники не хотят воевать, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023

У ВСУ заканчиваются профессионалы, а призывники не хотят воевать, пишут СМИ

У Киева заканчиваются профессиональные военные, а люди призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированные и некомпетентные украинские власти,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:56

2023-12-08T10:56

2023-12-08T11:46

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У Киева заканчиваются профессиональные военные, а люди призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированные и некомпетентные украинские власти, пишет газета The Washington Post. "Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются", — приводит издание слова командующего штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным Дельфин.По его мнению, многие гражданские на Украине, похоже, хотят, чтобы боями занимались профессионалы. Газета взяла интервью у нескольких украинцев призывного возраста. Издание пришло к выводу, что многие из них не особо стремятся "воевать за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью". На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины