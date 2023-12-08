https://ria.ru/20231208/vodovody-1914738795.html
На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов
На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов - РИА Новости, 08.12.2023
На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов
Реконструкцию Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов на Кубани завершат в 2024 году, в регионе планируют полностью решить проблему с дефицитом... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:41
2023-12-08T23:41
2023-12-08T23:41
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Реконструкцию Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов на Кубани завершат в 2024 году, в регионе планируют полностью решить проблему с дефицитом воды, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на 29-й сессии Законодательного собрания края. "В 2024 году завершим строительство важнейших объектов - Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов. На это выделяем колоссальные средства - почти 16 миллиардов рублей. Из них 7 миллиардов - краевые средства, 8,9 миллиарда – за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Проблему с дефицитом воды в Новороссийске, Геленджике и на Азовском побережье - там, где она существует - надо решить раз и навсегда", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что по инициативе губернатора в краевом бюджете увеличили почти на один миллиард рублей расходы на развитие систем водоснабжения и водоотведения, добавив более 600 миллионов рублей на газо- и теплоснабжение. Коммунальные объекты – Ейский, Таманский и Троицкий групповые водоводы строят на Кубани по краевой программе "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" и с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Уже построили почти 80 километров, сейчас в работе - 101,8 километра, добавляют власти.
https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html
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краснодарский край, новороссийск, геленджик
Краснодарский край, Краснодарский край, Новороссийск, Геленджик
На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов
На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов