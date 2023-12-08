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На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов - РИА Новости, 08.12.2023
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Краснодарский край
 
23:41 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/vodovody-1914738795.html
На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов
На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов - РИА Новости, 08.12.2023
На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов
Реконструкцию Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов на Кубани завершат в 2024 году, в регионе планируют полностью решить проблему с дефицитом... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:41
2023-12-08T23:41
краснодарский край
краснодарский край
новороссийск
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Реконструкцию Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов на Кубани завершат в 2024 году, в регионе планируют полностью решить проблему с дефицитом воды, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на 29-й сессии Законодательного собрания края. "В 2024 году завершим строительство важнейших объектов - Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов. На это выделяем колоссальные средства - почти 16 миллиардов рублей. Из них 7 миллиардов - краевые средства, 8,9 миллиарда – за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Проблему с дефицитом воды в Новороссийске, Геленджике и на Азовском побережье - там, где она существует - надо решить раз и навсегда", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что по инициативе губернатора в краевом бюджете увеличили почти на один миллиард рублей расходы на развитие систем водоснабжения и водоотведения, добавив более 600 миллионов рублей на газо- и теплоснабжение. Коммунальные объекты – Ейский, Таманский и Троицкий групповые водоводы строят на Кубани по краевой программе "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" и с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Уже построили почти 80 километров, сейчас в работе - 101,8 километра, добавляют власти.
https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html
https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html
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краснодарский край, новороссийск, геленджик
Краснодарский край, Краснодарский край, Новороссийск, Геленджик
На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов

На Кубани в 2024 году завершат реконструкцию трех групповых водоводов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Краснодар после сильного снегопада
Вид на город Краснодар после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Краснодар после сильного снегопада. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Реконструкцию Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов на Кубани завершат в 2024 году, в регионе планируют полностью решить проблему с дефицитом воды, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на 29-й сессии Законодательного собрания края.
"В 2024 году завершим строительство важнейших объектов - Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов. На это выделяем колоссальные средства - почти 16 миллиардов рублей. Из них 7 миллиардов - краевые средства, 8,9 миллиарда – за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Проблему с дефицитом воды в Новороссийске, Геленджике и на Азовском побережье - там, где она существует - надо решить раз и навсегда", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Расходы бюджета Краснодарского края в 2024 году превысят 515 млрд рублей
Вчера, 17:48
Отмечается, что по инициативе губернатора в краевом бюджете увеличили почти на один миллиард рублей расходы на развитие систем водоснабжения и водоотведения, добавив более 600 миллионов рублей на газо- и теплоснабжение.
Коммунальные объекты – Ейский, Таманский и Троицкий групповые водоводы строят на Кубани по краевой программе "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" и с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Уже построили почти 80 километров, сейчас в работе - 101,8 километра, добавляют власти.
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Краснодарском крае расширят географию курортного сбора
23 ноября, 17:19
 
Краснодарский крайКраснодарский крайНовороссийскГеленджик
 
 
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