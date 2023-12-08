https://ria.ru/20231208/vino-1914510001.html

В Роскачестве рассказали о росте продаж российского премиум-вина

В Роскачестве рассказали о росте продаж российского премиум-вина - РИА Новости, 08.12.2023

В Роскачестве рассказали о росте продаж российского премиум-вина

Продажи российского премиум-вина в стране вырастут почти на треть к концу года по сравнению с 12 месяцами 2022 года, говорится в исследовании Роскачества,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T06:10

2023-12-08T06:10

2023-12-08T06:36

экономика

россия

олеся буняева

роскачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908204908_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_54208f19eaa0e3f1006184b0e136be7e.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Продажи российского премиум-вина в стране вырастут почти на треть к концу года по сравнению с 12 месяцами 2022 года, говорится в исследовании Роскачества, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Эксперты Роскачества по итогам года прогнозируют рост продаж российского вина в категории "премиум" более чем на 30 процентов по сравнению с 12 месяцами 2022 года. Если в прошлом году вин в ценовом диапазоне от 800 рублей и выше — без учета ресторанов — было продано 4,2 миллиона бутылок, то за 10 месяцев 2023 года продажи в этой ценовой нише уже достигли этого показателя, а по итогам декабря объем продаж выйдет за планку в 5,5 миллиона бутылок", — подчеркивается в отчете.Эксперты уточнили, что высокие темпы роста объясняются эффектом низкой базы отечественного премиального вина в рознице и активным развитием категории в крупных форматах торговли, к которым относятся гипермаркеты и премиальные супермаркеты. По подсчетам аналитиков, более трети россиян употребляют вино не реже одного раза в месяц. При этом лидером выступает красное сухое вино — 80 процентов опрошенных покупают его чаще всего, а каждый восьмой россиянин приобретает его еженедельно. В то же время игристое, красное полусладкое и красное сухое входят в тройку лидеров по продажам в России. Отмечается, что при выборе конкретного вина потребители почти в равной мере ориентируются на три фактора — вкусовые особенности, личный опыт потребления и цену. Преимущественно россияне приобретают вино в ценовом диапазоне от 300 до 700 рублей, 17 процентов опрошенных покупает вино по цене 700-1000 рублей, а семь процентов — 1000-1500 рублей. Вино дороже 1500 рублей предпочитает шесть процентов от всех потребителей. "К лету будущего года в категории 800 рублей и выше будут представлены вполне рядовые европейские вина, в сравнении с которыми российские образцы того же ценового позиционирования будут выглядеть гораздо привлекательней", — сообщила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.Дополнительный импульс продажам качественных российских вин придаст расширение их представленности в картах ресторанов, в секторе тревел-ритейла: дьюти-фри, в бизнес-классах крупнейших авиакомпаний, заключила она.

https://ria.ru/20231129/vino-1912545590.html

https://ria.ru/20231115/vino-1909596425.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, олеся буняева, роскачество