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В Роскачестве рассказали о росте продаж российского премиум-вина - РИА Новости, 08.12.2023
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06:10 08.12.2023 (обновлено: 06:36 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/vino-1914510001.html
В Роскачестве рассказали о росте продаж российского премиум-вина
В Роскачестве рассказали о росте продаж российского премиум-вина - РИА Новости, 08.12.2023
В Роскачестве рассказали о росте продаж российского премиум-вина
Продажи российского премиум-вина в стране вырастут почти на треть к концу года по сравнению с 12 месяцами 2022 года, говорится в исследовании Роскачества,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T06:10
2023-12-08T06:36
экономика
россия
олеся буняева
роскачество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Продажи российского премиум-вина в стране вырастут почти на треть к концу года по сравнению с 12 месяцами 2022 года, говорится в исследовании Роскачества, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Эксперты Роскачества по итогам года прогнозируют рост продаж российского вина в категории "премиум" более чем на 30 процентов по сравнению с 12 месяцами 2022 года. Если в прошлом году вин в ценовом диапазоне от 800 рублей и выше — без учета ресторанов — было продано 4,2 миллиона бутылок, то за 10 месяцев 2023 года продажи в этой ценовой нише уже достигли этого показателя, а по итогам декабря объем продаж выйдет за планку в 5,5 миллиона бутылок", — подчеркивается в отчете.Эксперты уточнили, что высокие темпы роста объясняются эффектом низкой базы отечественного премиального вина в рознице и активным развитием категории в крупных форматах торговли, к которым относятся гипермаркеты и премиальные супермаркеты. По подсчетам аналитиков, более трети россиян употребляют вино не реже одного раза в месяц. При этом лидером выступает красное сухое вино — 80 процентов опрошенных покупают его чаще всего, а каждый восьмой россиянин приобретает его еженедельно. В то же время игристое, красное полусладкое и красное сухое входят в тройку лидеров по продажам в России. Отмечается, что при выборе конкретного вина потребители почти в равной мере ориентируются на три фактора — вкусовые особенности, личный опыт потребления и цену. Преимущественно россияне приобретают вино в ценовом диапазоне от 300 до 700 рублей, 17 процентов опрошенных покупает вино по цене 700-1000 рублей, а семь процентов — 1000-1500 рублей. Вино дороже 1500 рублей предпочитает шесть процентов от всех потребителей. "К лету будущего года в категории 800 рублей и выше будут представлены вполне рядовые европейские вина, в сравнении с которыми российские образцы того же ценового позиционирования будут выглядеть гораздо привлекательней", — сообщила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.Дополнительный импульс продажам качественных российских вин придаст расширение их представленности в картах ресторанов, в секторе тревел-ритейла: дьюти-фри, в бизнес-классах крупнейших авиакомпаний, заключила она.
https://ria.ru/20231129/vino-1912545590.html
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экономика, россия, олеся буняева, роскачество
Экономика, Россия, Олеся Буняева, Роскачество
В Роскачестве рассказали о росте продаж российского премиум-вина

Роскачество: продажи российского премиум-вина вырастут более чем на треть

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Павильон Виноделие России на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Павильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Продажи российского премиум-вина в стране вырастут почти на треть к концу года по сравнению с 12 месяцами 2022 года, говорится в исследовании Роскачества, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Эксперты Роскачества по итогам года прогнозируют рост продаж российского вина в категории "премиум" более чем на 30 процентов по сравнению с 12 месяцами 2022 года. Если в прошлом году вин в ценовом диапазоне от 800 рублей и выше — без учета ресторанов — было продано 4,2 миллиона бутылок, то за 10 месяцев 2023 года продажи в этой ценовой нише уже достигли этого показателя, а по итогам декабря объем продаж выйдет за планку в 5,5 миллиона бутылок", — подчеркивается в отчете.
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Эксперты уточнили, что высокие темпы роста объясняются эффектом низкой базы отечественного премиального вина в рознице и активным развитием категории в крупных форматах торговли, к которым относятся гипермаркеты и премиальные супермаркеты.
По подсчетам аналитиков, более трети россиян употребляют вино не реже одного раза в месяц. При этом лидером выступает красное сухое вино — 80 процентов опрошенных покупают его чаще всего, а каждый восьмой россиянин приобретает его еженедельно. В то же время игристое, красное полусладкое и красное сухое входят в тройку лидеров по продажам в России.
Отмечается, что при выборе конкретного вина потребители почти в равной мере ориентируются на три фактора — вкусовые особенности, личный опыт потребления и цену. Преимущественно россияне приобретают вино в ценовом диапазоне от 300 до 700 рублей, 17 процентов опрошенных покупает вино по цене 700-1000 рублей, а семь процентов — 1000-1500 рублей. Вино дороже 1500 рублей предпочитает шесть процентов от всех потребителей.
«
"К лету будущего года в категории 800 рублей и выше будут представлены вполне рядовые европейские вина, в сравнении с которыми российские образцы того же ценового позиционирования будут выглядеть гораздо привлекательней", — сообщила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.
Дополнительный импульс продажам качественных российских вин придаст расширение их представленности в картах ресторанов, в секторе тревел-ритейла: дьюти-фри, в бизнес-классах крупнейших авиакомпаний, заключила она.
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ЭкономикаРоссияОлеся БуняеваРоскачество
 
 
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