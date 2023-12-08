https://ria.ru/20231208/uran-1914509325.html
США втрое нарастили объемы закупки урана из России
США втрое нарастили объемы закупки урана из России - РИА Новости, 08.12.2023
США втрое нарастили объемы закупки урана из России
США в октябре в три раза увеличили закупки российского урана — до 43,25 тонны, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T06:03
2023-12-08T06:03
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США в октябре в три раза увеличили закупки российского урана — до 43,25 тонны, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики.Такие объемы обошлись Штатам в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года, а Россия оказалась вторым поставщиком этого сырья.В целом США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов, больше всего в октябре продала Британия — 98,3 тонны на 177,4 миллиона долларов, хотя еще в предыдущем месяце поставок не было вовсе.Американские компании также возобновили импорт урана из Китая после перерыва в семь месяцев, закупив 25,4 тонны китайского сырья на 43,4 миллиона долларов. В то же время Нидерланды сократили поставки всемеро — до 8,9 тонны.
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сша, россия, китай, в мире
США, Россия, Китай, В мире
США втрое нарастили объемы закупки урана из России
США втрое нарастили объемы закупки урана из России
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США в октябре в три раза увеличили закупки российского урана — до 43,25 тонны, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики.
Такие объемы обошлись Штатам в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года, а Россия оказалась вторым поставщиком этого сырья.
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В целом США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов, больше всего в октябре продала Британия — 98,3 тонны на 177,4 миллиона долларов, хотя еще в предыдущем месяце поставок не было вовсе.
Американские компании также возобновили импорт урана из Китая
после перерыва в семь месяцев, закупив 25,4 тонны китайского сырья на 43,4 миллиона долларов. В то же время Нидерланды
сократили поставки всемеро — до 8,9 тонны.
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