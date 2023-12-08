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Сын Трампа заявил о поражении Украины - РИА Новости, 08.12.2023
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23:38 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ukraine-1914738530.html
Сын Трампа заявил о поражении Украины
Сын Трампа заявил о поражении Украины - РИА Новости, 08.12.2023
Сын Трампа заявил о поражении Украины
Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в соцсети Х заявил, что поражение Украины уже состоялось. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:38
2023-12-08T23:38
в мире
украина
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дональд трамп-младший
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в соцсети Х заявил, что поражение Украины уже состоялось. "Украина проиграла войну какое-то время назад, а мы просто держим их на аппаратах искусственного жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами", - написал Трамп-младший.Он подчеркнул, что США не должны спонсировать Украину, поскольку у нее нет пути к победе, а если НАТО опасается России, то страны блока должны передавать больше средств Киеву, а не ждать этого от Штатов. Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, а дальше возможности помощи Украине будут исчерпаны, и гарантий о дальнейшей поддержке нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231208/vsu-1914703947.html
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в мире, украина, нато, дональд трамп-младший, сша
В мире, Украина, НАТО, Дональд Трамп-младший, США
Сын Трампа заявил о поражении Украины

Сын Трампа заявил, что США не должны спонсировать Украину, которая уже проиграла

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в соцсети Х заявил, что поражение Украины уже состоялось.
"Украина проиграла войну какое-то время назад, а мы просто держим их на аппаратах искусственного жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами", - написал Трамп-младший.
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Он подчеркнул, что США не должны спонсировать Украину, поскольку у нее нет пути к победе, а если НАТО опасается России, то страны блока должны передавать больше средств Киеву, а не ждать этого от Штатов.
Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, а дальше возможности помощи Украине будут исчерпаны, и гарантий о дальнейшей поддержке нет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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