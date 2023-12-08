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Киев признал, что мобилизация на Украине будет сложной - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 08.12.2023 (обновлено: 06:43 09.12.2023)
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914737236.html
Киев признал, что мобилизация на Украине будет сложной
Киев признал, что мобилизация на Украине будет сложной - РИА Новости, 09.12.2023
Киев признал, что мобилизация на Украине будет сложной
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее "пропагандистская составляющая" будет изменена. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T23:29
2023-12-09T06:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
михаил подоляк
нато
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее "пропагандистская составляющая" будет изменена. "Мобилизация будет сложной...", - заявил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона. Там же заявляется, что Киев уже готовит новую программу по освещению мобилизации, включающую в себя новый подход к рекрутингу, и разъяснению функций и обязательств государства и мобилизованных. Как заявил Подоляк, будет изменена "пропагандистская составляющая" мобилизационных процедур. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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в мире, россия, украина, киев, михаил подоляк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Михаил Подоляк, НАТО
Киев признал, что мобилизация на Украине будет сложной

Подоляк заявил, что мобилизация на Украине будет сложной

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее "пропагандистская составляющая" будет изменена.
"Мобилизация будет сложной...", - заявил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.
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Там же заявляется, что Киев уже готовит новую программу по освещению мобилизации, включающую в себя новый подход к рекрутингу, и разъяснению функций и обязательств государства и мобилизованных. Как заявил Подоляк, будет изменена "пропагандистская составляющая" мобилизационных процедур.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевМихаил ПодолякНАТО
 
 
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