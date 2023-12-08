https://ria.ru/20231208/ukraina-1914718109.html

Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной

Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной - РИА Новости, 08.12.2023

Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной

Премьер Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что Верховная рада проголосовала за четыре закона, принятия которого требовала Еврокомиссия, и выразил надежду, что на... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T20:33

2023-12-08T20:33

2023-12-08T20:33

верховная рада украины

еврокомиссия

евросоюз

владимир зеленский

украина

брюссель

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b38fca73832bcb61686c8c7209f600f6.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что Верховная рада проголосовала за четыре закона, принятия которого требовала Еврокомиссия, и выразил надежду, что на следующей неделе ЕС примет финальное решение о начале переговоров о членстве Украины в союзе. Ранее в пятницу парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах в отдельных сферах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, при этом ужесточает ограничения на использование русского языка, Также депутаты проголосовали за то, чтобы национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) имело право проверять имущество чиновников, полученное до поступления ими на госслужбу. Третий принятый законопроект касается усиления институциональной способности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), предусматривающий увеличение предельной численности штата. "В прошлом месяце Еврокомиссия... рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Одновременно в Евросоюзе определили четыре дополнительных шага, важных для эффективного движения вперед. И уже сегодня парламент поддержал три евроинтеграционных инициативы", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. Он отметил, что в четверг правительство выполнило четвертую рекомендацию и приняло законопроект о лоббировании, который учитывает современный европейский подход и предложения гражданского общества. "Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение о начале официальных переговоров о членстве Украины...", - подытожил он. Формальное решение о начале переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

https://ria.ru/20231205/strakh-1913759225.html

украина

брюссель

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

верховная рада украины, еврокомиссия, евросоюз, владимир зеленский, украина, брюссель, киев, в мире