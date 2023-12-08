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Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной - РИА Новости, 08.12.2023
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20:33 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914718109.html
Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной
Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной - РИА Новости, 08.12.2023
Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной
Премьер Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что Верховная рада проголосовала за четыре закона, принятия которого требовала Еврокомиссия, и выразил надежду, что на... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:33
2023-12-08T20:33
верховная рада украины
еврокомиссия
евросоюз
владимир зеленский
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в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что Верховная рада проголосовала за четыре закона, принятия которого требовала Еврокомиссия, и выразил надежду, что на следующей неделе ЕС примет финальное решение о начале переговоров о членстве Украины в союзе. Ранее в пятницу парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах в отдельных сферах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, при этом ужесточает ограничения на использование русского языка, Также депутаты проголосовали за то, чтобы национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) имело право проверять имущество чиновников, полученное до поступления ими на госслужбу. Третий принятый законопроект касается усиления институциональной способности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), предусматривающий увеличение предельной численности штата. "В прошлом месяце Еврокомиссия... рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Одновременно в Евросоюзе определили четыре дополнительных шага, важных для эффективного движения вперед. И уже сегодня парламент поддержал три евроинтеграционных инициативы", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. Он отметил, что в четверг правительство выполнило четвертую рекомендацию и приняло законопроект о лоббировании, который учитывает современный европейский подход и предложения гражданского общества. "Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение о начале официальных переговоров о членстве Украины...", - подытожил он. Формальное решение о начале переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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верховная рада украины, еврокомиссия, евросоюз, владимир зеленский, украина, брюссель, киев, в мире
Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, Евросоюз, Владимир Зеленский, Украина, Брюссель, Киев, В мире
Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной

Шмыгаль: Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о переговорах с Украиной

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что Верховная рада проголосовала за четыре закона, принятия которого требовала Еврокомиссия, и выразил надежду, что на следующей неделе ЕС примет финальное решение о начале переговоров о членстве Украины в союзе.
Ранее в пятницу парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах в отдельных сферах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, при этом ужесточает ограничения на использование русского языка, Также депутаты проголосовали за то, чтобы национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) имело право проверять имущество чиновников, полученное до поступления ими на госслужбу. Третий принятый законопроект касается усиления институциональной способности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), предусматривающий увеличение предельной численности штата.
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"В прошлом месяце Еврокомиссия... рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Одновременно в Евросоюзе определили четыре дополнительных шага, важных для эффективного движения вперед. И уже сегодня парламент поддержал три евроинтеграционных инициативы", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.
Он отметил, что в четверг правительство выполнило четвертую рекомендацию и приняло законопроект о лоббировании, который учитывает современный европейский подход и предложения гражданского общества. "Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение о начале официальных переговоров о членстве Украины...", - подытожил он.
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Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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