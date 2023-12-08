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Источник: конгресс США вряд ли одобрит финансирование Украины до конца года - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:56 08.12.2023 (обновлено: 20:13 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914713327.html
Источник: конгресс США вряд ли одобрит финансирование Украины до конца года
Источник: конгресс США вряд ли одобрит финансирование Украины до конца года - РИА Новости, 08.12.2023
Источник: конгресс США вряд ли одобрит финансирование Украины до конца года
Палата представителей США вряд ли одобрит законопроект о выделении новой финансовой помощи для Украины до конца года, заявил РИА Новости информированный... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:56
2023-12-08T20:13
специальная военная операция на украине
конгресс сша
нато
сша
в мире
украина
джон кирби
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Палата представителей США вряд ли одобрит законопроект о выделении новой финансовой помощи для Украины до конца года, заявил РИА Новости информированный источник в конгрессе. "Это маловероятно, поскольку палата представителей заседает лишь на следующей неделе, и все больше и больше членов Республиканской партии склоняются к тому, чтобы не поддерживать карт-бланш на предоставление помощи Украине", — сказал собеседник агентства.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США через несколько недель исчерпают ресурсы для поддержки киевских властей. Он также отметил, что Вашингтон не может дать бывшей советской республике какие-либо гарантии по продолжению финансирования из-за позиции конгресса.Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в администрации Белого дома, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
https://ria.ru/20231208/ssha-1914522208.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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конгресс сша, нато, сша, в мире, украина, джон кирби, джо байден, израиль
Специальная военная операция на Украине, Конгресс США, НАТО, США, В мире, Украина, Джон Кирби, Джо Байден, Израиль
Источник: конгресс США вряд ли одобрит финансирование Украины до конца года

Палата представителей США может не одобрить проект о помощи Киеву до конца года

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Палата представителей США вряд ли одобрит законопроект о выделении новой финансовой помощи для Украины до конца года, заявил РИА Новости информированный источник в конгрессе.
"Это маловероятно, поскольку палата представителей заседает лишь на следующей неделе, и все больше и больше членов Республиканской партии склоняются к тому, чтобы не поддерживать карт-бланш на предоставление помощи Украине", — сказал собеседник агентства.
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Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США через несколько недель исчерпают ресурсы для поддержки киевских властей. Он также отметил, что Вашингтон не может дать бывшей советской республике какие-либо гарантии по продолжению финансирования из-за позиции конгресса.
Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
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В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в администрации Белого дома, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
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Специальная военная операция на УкраинеКонгресс СШАНАТОСШАВ миреУкраинаДжон КирбиДжо БайденИзраиль
 
 
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