https://ria.ru/20231208/ukraina-1914699468.html

СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года

СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года - РИА Новости, 08.12.2023

СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года

У Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на западных... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:46

2023-12-08T18:46

2023-12-08T19:35

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов. "Украине нужно время на восстановление, вероятно, у нее не будет возможности организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года", — говорится в материале издания.По словам главы украинского главы МИД Дмитрия Кулебы, бригады ВСУ готовятся к "новым контрнаступательным и оборонительным операциям". Но, по информации газеты, республика переходит к обороне. В качестве примера издание приводит ситуацию под Красным Лиманом, где украинские солдаты начали рыть траншеи.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр