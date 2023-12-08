https://ria.ru/20231208/ukraina-1914699468.html
СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года
СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года - РИА Новости, 08.12.2023
СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года
У Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на западных... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:46
2023-12-08T18:46
2023-12-08T19:35
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов. "Украине нужно время на восстановление, вероятно, у нее не будет возможности организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года", — говорится в материале издания.По словам главы украинского главы МИД Дмитрия Кулебы, бригады ВСУ готовятся к "новым контрнаступательным и оборонительным операциям". Но, по информации газеты, республика переходит к обороне. В качестве примера издание приводит ситуацию под Красным Лиманом, где украинские солдаты начали рыть траншеи.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: у Украины может не быть крупных контрнаступлений до 2025 года
WSJ: Украина, возможно, до 2025 года не сможет организовать крупное наступление