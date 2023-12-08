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Минкульт Украины призвал бойкотировать сериал "Слово пацана"
Минкульт Украины призвал бойкотировать сериал "Слово пацана" - РИА Новости, 08.12.2023
Минкульт Украины призвал бойкотировать сериал "Слово пацана"
Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram-канале призвало жителей страны отказаться от просмотра некоего российского сериала,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:42
2023-12-08T18:42
2023-12-08T18:42
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram-канале призвало жителей страны отказаться от просмотра некоего российского сериала, набравшего популярность среди украинских подростков. Министерство не указывает название сериала, но, по версии украинских СМИ, речь идет о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". "В украинском интернет-пространстве, в частности среди подростков, распространяется сериал российского производства, который прямо распространяет насилие и эстетику, присущую стране-агрессору. Он содержит враждебную пропаганду, существование которой в Украине в условиях войны недопустимо... Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потреблять российский продукт", - говорится в сообщении министерства. Как подчеркнули в украинском минкультуры, российский медиа-контент не транслируется на украинских площадках, а российские платформы тщательно блокируются: среди заблокированных для жителей Украины уже 22 российских медиасервиса. Тем не менее блогеры продолжают распространять информацию о новом сериале, тем самым способствуя "российским информационно-психологическим операциям" и провоцируя публику к поиску нелегальных путей просмотра сериала, добавили в ведомстве. Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, новости культуры
Культура, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Новости культуры
Минкульт Украины призвал бойкотировать сериал "Слово пацана"
Минкульт Украины призвал не смотреть российский сериал, популярный у подростков
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram-канале
призвало жителей страны отказаться от просмотра некоего российского сериала, набравшего популярность среди украинских подростков.
Министерство не указывает название сериала, но, по версии украинских СМИ, речь идет о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
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"В украинском интернет-пространстве, в частности среди подростков, распространяется сериал российского производства, который прямо распространяет насилие и эстетику, присущую стране-агрессору. Он содержит враждебную пропаганду, существование которой в Украине в условиях войны недопустимо... Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потреблять российский продукт", - говорится в сообщении министерства.
Как подчеркнули в украинском минкультуры, российский медиа-контент не транслируется на украинских площадках, а российские платформы тщательно блокируются: среди заблокированных для жителей Украины уже 22 российских медиасервиса. Тем не менее блогеры продолжают распространять информацию о новом сериале, тем самым способствуя "российским информационно-психологическим операциям" и провоцируя публику к поиску нелегальных путей просмотра сериала, добавили в ведомстве.
Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов
и Жора Крыжовников
, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки.
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