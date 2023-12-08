https://ria.ru/20231208/ukraina-1914696601.html

Минкульт Украины призвал бойкотировать сериал "Слово пацана"

Минкульт Украины призвал бойкотировать сериал "Слово пацана" - РИА Новости, 08.12.2023

Минкульт Украины призвал бойкотировать сериал "Слово пацана"

Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram-канале призвало жителей страны отказаться от просмотра некоего российского сериала,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:42

2023-12-08T18:42

2023-12-08T18:42

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram-канале призвало жителей страны отказаться от просмотра некоего российского сериала, набравшего популярность среди украинских подростков. Министерство не указывает название сериала, но, по версии украинских СМИ, речь идет о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". "В украинском интернет-пространстве, в частности среди подростков, распространяется сериал российского производства, который прямо распространяет насилие и эстетику, присущую стране-агрессору. Он содержит враждебную пропаганду, существование которой в Украине в условиях войны недопустимо... Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потреблять российский продукт", - говорится в сообщении министерства. Как подчеркнули в украинском минкультуры, российский медиа-контент не транслируется на украинских площадках, а российские платформы тщательно блокируются: среди заблокированных для жителей Украины уже 22 российских медиасервиса. Тем не менее блогеры продолжают распространять информацию о новом сериале, тем самым способствуя "российским информационно-психологическим операциям" и провоцируя публику к поиску нелегальных путей просмотра сериала, добавили в ведомстве. Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки.

https://ria.ru/20231129/aigel-1912581068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, новости культуры