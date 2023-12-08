https://ria.ru/20231208/ukraina-1914677334.html

Рада поддержала создание мемориального военного кладбища в Киевской области

Рада поддержала создание мемориального военного кладбища в Киевской области - РИА Новости, 08.12.2023

Рада поддержала создание мемориального военного кладбища в Киевской области

Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области, сообщил в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:42

2023-12-08T17:42

2023-12-08T17:42

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области, сообщил в пятницу украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Законопроект №10289 - относительно месторасположения Национального военного мемориального кладбища. В целом проголосовали 303 (депутата - ред.)", - написал Железняк. В законопроекте, опубликованном на сайте Рады, сказано, что местонахождение национального военного мемориального кладбища определяется кабмином Украины. Как пояснил депутат, 2 мая парламент отдельным законопроектом уже определял место для мемориального кладбища в поселке Быковня - в пределах городской черты Киева на территории Деснянского района. "Он до сих пор не подписан и вряд ли будет, так как правительство решило перенести кладбище в Гатное", - приводит слова Железняка украинское издание Delo.ua. В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что этот законопроект позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы. В частности, будут решены вопросы земельного участка, градостроительных условий и оценки влияния на окружающую среду. "Стоит задача перед ответственными ведомствами открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища уже в первой половине 2024 года", – написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231026/zelenskiy-1905480054.html

https://ria.ru/20230913/dzhonson-1895988773.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр