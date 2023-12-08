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Рада поддержала создание мемориального военного кладбища в Киевской области - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914677334.html
Рада поддержала создание мемориального военного кладбища в Киевской области
Рада поддержала создание мемориального военного кладбища в Киевской области - РИА Новости, 08.12.2023
Рада поддержала создание мемориального военного кладбища в Киевской области
Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области, сообщил в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:42
2023-12-08T17:42
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области, сообщил в пятницу украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Законопроект №10289 - относительно месторасположения Национального военного мемориального кладбища. В целом проголосовали 303 (депутата - ред.)", - написал Железняк. В законопроекте, опубликованном на сайте Рады, сказано, что местонахождение национального военного мемориального кладбища определяется кабмином Украины. Как пояснил депутат, 2 мая парламент отдельным законопроектом уже определял место для мемориального кладбища в поселке Быковня - в пределах городской черты Киева на территории Деснянского района. "Он до сих пор не подписан и вряд ли будет, так как правительство решило перенести кладбище в Гатное", - приводит слова Железняка украинское издание Delo.ua. В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что этот законопроект позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы. В частности, будут решены вопросы земельного участка, градостроительных условий и оценки влияния на окружающую среду. "Стоит задача перед ответственными ведомствами открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища уже в первой половине 2024 года", – написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231026/zelenskiy-1905480054.html
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в мире, украина, киевская область, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рада поддержала создание мемориального военного кладбища в Киевской области

Рада поддержала создание мемориального военного кладбища в Гатном под Киевом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области, сообщил в пятницу украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
"Законопроект №10289 - относительно месторасположения Национального военного мемориального кладбища. В целом проголосовали 303 (депутата - ред.)", - написал Железняк.
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В законопроекте, опубликованном на сайте Рады, сказано, что местонахождение национального военного мемориального кладбища определяется кабмином Украины.
Как пояснил депутат, 2 мая парламент отдельным законопроектом уже определял место для мемориального кладбища в поселке Быковня - в пределах городской черты Киева на территории Деснянского района. "Он до сих пор не подписан и вряд ли будет, так как правительство решило перенести кладбище в Гатное", - приводит слова Железняка украинское издание Delo.ua.
В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что этот законопроект позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы. В частности, будут решены вопросы земельного участка, градостроительных условий и оценки влияния на окружающую среду. "Стоит задача перед ответственными ведомствами открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища уже в первой половине 2024 года", – написал он в Telegram-канале.
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