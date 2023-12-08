https://ria.ru/20231208/ukraina-1914661967.html
Главы МИД ЕС обсудят военную помощь Украине в пять миллиардов евро
Главы МИД ЕС обсудят военную помощь Украине в пять миллиардов евро - РИА Новости, 08.12.2023
Главы МИД ЕС обсудят военную помощь Украине в пять миллиардов евро
Главы МИД стран ЕС на заседании 11 декабря обсудят выделение 5 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2024 году на фоне отсутствия консенсуса по 20... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:01
2023-12-08T17:01
2023-12-08T17:01
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании 11 декабря обсудят выделение 5 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2024 году на фоне отсутствия консенсуса по 20 миллиардам на ближайшие четыре года, сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель. "Да, есть соответствующие предложение. Во-первых, восьмой транш в 500 миллионов, который пока не был одобрен. Верховный представитель (Жозеп Боррель – ред.) также предложил выделить 5 миллиардов (на 2024 год – ред.), это будет обсуждаться на следующей неделе", - сообщил он, отвечая на вопрос будет ли предусмотрено финансирование военной помощи Украине на следующий год, если так и не удастся договориться по долгосрочному финансированию на 20 миллиардов евро. Он также добавил, что вопрос выделения 20 миллиардов на четыре года по-прежнему остается на повестке дня, однако разные страны "выступают за разные подходы" к финансированию военной помощи Украине.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Главы МИД ЕС обсудят военную помощь Украине в пять миллиардов евро
Главы МИД ЕС обсудят выделение Украине пяти миллиардов евро в 2024 году