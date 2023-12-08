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Правительство Украины запретило свободный въезд в пограничную зону
Правительство Украины запретило свободный въезд в пограничную зону - РИА Новости, 08.12.2023
Правительство Украины запретило свободный въезд в пограничную зону
Кабмин Украины запретил свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Его РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:32
2023-12-08T13:32
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Кабмин Украины запретил свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Его слова приводит издание Liga Zakon.По словам Мельничука, во исполнение закона от 24 февраля 2023 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите государственной границы Украины" внесены изменения в постановление "о пограничном режиме". "Они предусматривают, в частности, что установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков, предоставленных в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы", - рассказал Мельничук.Определен также порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу, уточнил чиновник. В начале декабря Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах Украины: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Россия, Белоруссия
Правительство Украины запретило свободный въезд в пограничную зону
Правительство Украины запретило свободный въезд и пребывание в пограничной зоне
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Кабмин Украины запретил свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Его слова приводит издание Liga Zakon
.
По словам Мельничука, во исполнение закона от 24 февраля 2023 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите государственной границы Украины" внесены изменения в постановление "о пограничном режиме".
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"Они предусматривают, в частности, что установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков, предоставленных в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы", - рассказал Мельничук.
Определен также порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу, уточнил чиновник.
В начале декабря Владимир Зеленский
написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах Украины: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ
и Белоруссией
. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева
приоритетным вопросом.
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