https://ria.ru/20231208/ukraina-1914593732.html

Правительство Украины запретило свободный въезд в пограничную зону

Правительство Украины запретило свободный въезд в пограничную зону - РИА Новости, 08.12.2023

Правительство Украины запретило свободный въезд в пограничную зону

Кабмин Украины запретил свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Его РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:32

2023-12-08T13:32

2023-12-08T13:36

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Кабмин Украины запретил свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Его слова приводит издание Liga Zakon.По словам Мельничука, во исполнение закона от 24 февраля 2023 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите государственной границы Украины" внесены изменения в постановление "о пограничном режиме". "Они предусматривают, в частности, что установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков, предоставленных в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы", - рассказал Мельничук.Определен также порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу, уточнил чиновник. В начале декабря Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах Украины: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.

https://ria.ru/20231208/kiev-1914508865.html

https://ria.ru/20231205/izyatie-1913870449.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, россия, белоруссия