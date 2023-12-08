Украина не должна быть заложницей ситуации в США, заявил Порошенко
Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда Украина зависит от ситуации в США
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко на фоне блокировки американским сенатом проекта помощи для Киева в интервью телеканалу France24 назвал неприемлемой ситуацию, при которой Украина может стать заложницей внутриполитических процессов в США.
В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано.
"Мне ненавистна идея о том, что Украина может оказаться заложницей... внутриполитических вопросов на выборах в следующем году (в США). Это абсолютно неприемлемо", - отметил Порошенко. По его мнению, трудности с голосованием по пакету помощи Киеву являются "опасным знаком".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.