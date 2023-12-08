https://ria.ru/20231208/ukraina-1914581471.html

Украина не должна быть заложницей ситуации в США, заявил Порошенко

Украина не должна быть заложницей ситуации в США, заявил Порошенко - РИА Новости, 08.12.2023

Украина не должна быть заложницей ситуации в США, заявил Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко на фоне блокировки американским сенатом проекта помощи для Киева в интервью телеканалу France24 назвал неприемлемой... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:59

2023-12-08T12:59

2023-12-08T12:59

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

петр порошенко

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко на фоне блокировки американским сенатом проекта помощи для Киева в интервью телеканалу France24 назвал неприемлемой ситуацию, при которой Украина может стать заложницей внутриполитических процессов в США. В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано. "Мне ненавистна идея о том, что Украина может оказаться заложницей... внутриполитических вопросов на выборах в следующем году (в США). Это абсолютно неприемлемо", - отметил Порошенко. По его мнению, трудности с голосованием по пакету помощи Киеву являются "опасным знаком". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, петр порошенко, ситуация в днр и лнр