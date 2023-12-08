Рейтинг@Mail.ru
Украина не должна быть заложницей ситуации в США, заявил Порошенко - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914581471.html
Украина не должна быть заложницей ситуации в США, заявил Порошенко
Украина не должна быть заложницей ситуации в США, заявил Порошенко - РИА Новости, 08.12.2023
Украина не должна быть заложницей ситуации в США, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко на фоне блокировки американским сенатом проекта помощи для Киева в интервью телеканалу France24 назвал неприемлемой... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:59
2023-12-08T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
петр порошенко
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко на фоне блокировки американским сенатом проекта помощи для Киева в интервью телеканалу France24 назвал неприемлемой ситуацию, при которой Украина может стать заложницей внутриполитических процессов в США. В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано. "Мне ненавистна идея о том, что Украина может оказаться заложницей... внутриполитических вопросов на выборах в следующем году (в США). Это абсолютно неприемлемо", - отметил Порошенко. По его мнению, трудности с голосованием по пакету помощи Киеву являются "опасным знаком". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_82:0:2359:1708_1920x0_80_0_0_a1b9db540313e3b7f245ff777fd02b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, петр порошенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Петр Порошенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина не должна быть заложницей ситуации в США, заявил Порошенко

Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда Украина зависит от ситуации в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко на фоне блокировки американским сенатом проекта помощи для Киева в интервью телеканалу France24 назвал неприемлемой ситуацию, при которой Украина может стать заложницей внутриполитических процессов в США.
В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано.
"Мне ненавистна идея о том, что Украина может оказаться заложницей... внутриполитических вопросов на выборах в следующем году (в США). Это абсолютно неприемлемо", - отметил Порошенко. По его мнению, трудности с голосованием по пакету помощи Киеву являются "опасным знаком".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаПетр ПорошенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала