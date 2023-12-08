https://ria.ru/20231208/ukraina-1914578911.html

В Кремле отреагировали на заявление Кэмерона о России

В Кремле отреагировали на заявление Кэмерона о России - РИА Новости, 08.12.2023

В Кремле отреагировали на заявление Кэмерона о России

Западные страны пускаются на любые ухищрения, чтобы убедить свои парламенты голосовать за выделение финансовой помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:53

2023-12-08T12:53

2023-12-08T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

дэвид кэмерон

украина

дмитрий песков

владимир путин

россия

нато

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западные страны пускаются на любые ухищрения, чтобы убедить свои парламенты голосовать за выделение финансовой помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы исходящих от России угрозах."Не думаю, что их нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Таких заявлений уже было много и наверняка они будут продолжаться", — сказал чиновник.Накануне британский министр заявил, что президент Владимир Путин якобы может захотеть большего, если Запад не остановит его на Украине.В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов, комментируя похожее заявление президента Джо Байдена, заявил, что в Соединенных Штатах потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией. Он призвал американские власти одуматься и перестать сеять хаос по всему миру в попытках уберечь гегемонию Вашингтона.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отмечал Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дэвид кэмерон, украина, дмитрий песков, владимир путин, россия, нато