https://ria.ru/20231208/ukraina-1914578911.html
В Кремле отреагировали на заявление Кэмерона о России
В Кремле отреагировали на заявление Кэмерона о России - РИА Новости, 08.12.2023
В Кремле отреагировали на заявление Кэмерона о России
Западные страны пускаются на любые ухищрения, чтобы убедить свои парламенты голосовать за выделение финансовой помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:53
2023-12-08T12:53
2023-12-08T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
дэвид кэмерон
украина
дмитрий песков
владимир путин
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западные страны пускаются на любые ухищрения, чтобы убедить свои парламенты голосовать за выделение финансовой помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы исходящих от России угрозах."Не думаю, что их нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Таких заявлений уже было много и наверняка они будут продолжаться", — сказал чиновник.Накануне британский министр заявил, что президент Владимир Путин якобы может захотеть большего, если Запад не остановит его на Украине.В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов, комментируя похожее заявление президента Джо Байдена, заявил, что в Соединенных Штатах потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией. Он призвал американские власти одуматься и перестать сеять хаос по всему миру в попытках уберечь гегемонию Вашингтона.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отмечал Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_822de7d441cf0ec8e97ac9ee3e32df3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дэвид кэмерон, украина, дмитрий песков, владимир путин, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дэвид Кэмерон, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, НАТО
В Кремле отреагировали на заявление Кэмерона о России
Песков: Запад пускается на все ухищрения, чтобы убедить выделить деньги Украине
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западные страны пускаются на любые ухищрения, чтобы убедить свои парламенты голосовать за выделение финансовой помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова главы МИД Великобритании
Дэвида Кэмерона о якобы исходящих от России угрозах.
Здесь не сахар: Европа снова указала Украине на дверь
"Не думаю, что их нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Таких заявлений уже было много и наверняка они будут продолжаться", — сказал чиновник.
Накануне британский министр заявил, что президент Владимир Путин
якобы может захотеть большего, если Запад не остановит его на Украине.
В свою очередь, посол России в США
Анатолий Антонов, комментируя похожее заявление президента Джо Байдена
, заявил, что в Соединенных Штатах потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией. Он призвал американские власти одуматься и перестать сеять хаос по всему миру в попытках уберечь гегемонию Вашингтона.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отмечал Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО
, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
Отмена Зеленского. Почему США вновь отказались помогать Украине