https://ria.ru/20231208/ukraina-1914578130.html

Песков раскритиковал заявления о переговорах с Украиной на условиях Киева

Песков раскритиковал заявления о переговорах с Украиной на условиях Киева - РИА Новости, 08.12.2023

Песков раскритиковал заявления о переговорах с Украиной на условиях Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нереалистичными заявления о том, что Россия может пойти на переговоры по Украине на условиях Киева. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:49

2023-12-08T12:49

2023-12-08T19:43

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нереалистичными заявления о том, что Россия может пойти на переговоры по Украине на условиях Киева.Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева."Нет, нереалистично абсолютно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистичны подобные пожелания.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html

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россия, украина, в мире, дмитрий песков, сша