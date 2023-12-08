https://ria.ru/20231208/ukraina-1914578130.html
Песков раскритиковал заявления о переговорах с Украиной на условиях Киева
Песков раскритиковал заявления о переговорах с Украиной на условиях Киева - РИА Новости, 08.12.2023
Песков раскритиковал заявления о переговорах с Украиной на условиях Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нереалистичными заявления о том, что Россия может пойти на переговоры по Украине на условиях Киева. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:49
2023-12-08T12:49
2023-12-08T19:43
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нереалистичными заявления о том, что Россия может пойти на переговоры по Украине на условиях Киева.Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева."Нет, нереалистично абсолютно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистичны подобные пожелания.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html
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Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, США
Песков раскритиковал заявления о переговорах с Украиной на условиях Киева
Песков назвал слова о переговорах с Украиной на условиях Киева нереалистичными