https://ria.ru/20231208/ukraina-1914549328.html

Эксперт оценил план США склонить Россию к переговорам на условиях Украины

Эксперт оценил план США склонить Россию к переговорам на условиях Украины - РИА Новости, 08.12.2023

Эксперт оценил план США склонить Россию к переговорам на условиях Украины

Соединенные Штаты не смогут склонить Россию к переговорам на приемлемых для Украины условиях, а заявления о таких планах звучат скорее для внутренней... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:25

2023-12-08T11:25

2023-12-08T12:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

богдан безпалько

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты не смогут склонить Россию к переговорам на приемлемых для Украины условиях, а заявления о таких планах звучат скорее для внутренней американской аудитории, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен к концу 2024 года поставить РФ перед выбором между переговорами на условиях, приемлемых для Киева, и противостоянием с "более сильной" Украиной. По словам чиновника, такая Украина опиралась бы на собственную, европейскую и американскую промышленность и имела бы "больше возможностей пойти в наступление".По словам Богдана Безпалько, эти заявления делаются, скорее, с учетом грядущих выборов в США. У Вашингтона уже есть запасы техники, тех же танков Abrams, которые можно "в большом количестве" поставлять на Украину. Однако в текущем году Киеву не помогали в том объеме, чтобы попытаться склонить Россию к переговорам на выгодных Украине условиях. А на возможный рост выпуска снарядов в ЕС Россия сама может ответить увеличением объемов их производства, отметил собеседник."Я не вижу здесь каких-то реальных предпосылок к тому, что можно заставить Россию сесть за стол переговоров на украинских условиях. И что это за украинские условия?" - добавил он.При этом эксперт полагает, что поставки американской помощи на Украину продолжатся, несмотря на противостояние в конгрессе США. Европейские союзники США тоже будут в 2024 году поддерживать Киев. Германия, например, планирует нарастить поддержку Украины, "причем даже за свой собственный счет"."Пока нет никаких оснований считать, что европейцы могут как-то серьезно оказывать сопротивление давлению США вообще в каком-либо отношении", - подчеркнул собеседник.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

украина

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, богдан безпалько