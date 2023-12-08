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Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 08.12.2023 (обновлено: 10:05 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914530001.html
Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства
Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства - РИА Новости, 08.12.2023
Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства
Беспрецедентным в попытках администрации президента США Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что США никогда раньше не выбивали... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:04
2023-12-08T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дмитрий медведев
джо байден
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Беспрецедентным в попытках администрации президента США Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что США никогда раньше не выбивали столько денег для второстепенного государства в стадии распада, которое открыто коррумпировало действующего американского лидера и членов его семьи, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Медведев написал, что сам по себе "примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты", однако в сложившейся ситуации есть и нечто новое."Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада. Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи", - уточнил Медведев.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
сша
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в мире, сша, украина, дмитрий медведев, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дмитрий Медведев, Джо Байден
Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства

Медведев: США еще не выбивали нагло столько денег для распадающегося государства

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Беспрецедентным в попытках администрации президента США Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что США никогда раньше не выбивали столько денег для второстепенного государства в стадии распада, которое открыто коррумпировало действующего американского лидера и членов его семьи, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Медведев написал, что сам по себе "примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты", однако в сложившейся ситуации есть и нечто новое.
"Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада. Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи", - уточнил Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДмитрий МедведевДжо Байден
 
 
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