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Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства
Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства - РИА Новости, 08.12.2023
Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства
Беспрецедентным в попытках администрации президента США Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что США никогда раньше не выбивали... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:04
2023-12-08T10:04
2023-12-08T10:05
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Беспрецедентным в попытках администрации президента США Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что США никогда раньше не выбивали столько денег для второстепенного государства в стадии распада, которое открыто коррумпировало действующего американского лидера и членов его семьи, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Медведев написал, что сам по себе "примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты", однако в сложившейся ситуации есть и нечто новое."Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада. Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи", - уточнил Медведев.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дмитрий медведев, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дмитрий Медведев, Джо Байден
Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства
Медведев: США еще не выбивали нагло столько денег для распадающегося государства