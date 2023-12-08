https://ria.ru/20231208/ukraina-1914530001.html

Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства

Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства - РИА Новости, 08.12.2023

Медведев: США еще не выбивали столько денег для второстепенного государства

Беспрецедентным в попытках администрации президента США Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что США никогда раньше не выбивали... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:04

2023-12-08T10:04

2023-12-08T10:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Беспрецедентным в попытках администрации президента США Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что США никогда раньше не выбивали столько денег для второстепенного государства в стадии распада, которое открыто коррумпировало действующего американского лидера и членов его семьи, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Медведев написал, что сам по себе "примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты", однако в сложившейся ситуации есть и нечто новое."Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада. Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи", - уточнил Медведев.

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, дмитрий медведев, джо байден