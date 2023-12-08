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В Британии призвали оказывать Украине "наилучшую" военную помощь - РИА Новости, 08.12.2023
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01:37 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914502357.html
В Британии призвали оказывать Украине "наилучшую" военную помощь
В Британии призвали оказывать Украине "наилучшую" военную помощь - РИА Новости, 08.12.2023
В Британии призвали оказывать Украине "наилучшую" военную помощь
Великобритания продолжит оказывать "наилучшую" военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T01:37
2023-12-08T01:37
в мире
великобритания
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Великобритания продолжит оказывать "наилучшую" военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон. На пресс-конференции в Вашингтоне он выразил уверенность, что США также не свернут поддержку Украины и сумеют преодолеть трудности в конгрессе, который отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование. "Я не хочу, чтобы у кого-либо оставались какие-то сомнения относительно того, что мы продолжим оказывать Украине наилучшую возможную помощь... Вы последовательно видели очень весомый вклад Великобритании в плане не только количества, но и качества", - сказал Кэмерон. Он напомнил, что британцы первыми передали украинцам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения, и назвал продолжение поддержки основной темой своего первого визита в Вашингтон в нынешнем качестве. Кэмерон считает, что Запад тратит деньги на Украину с большой выгодой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231208/ssha-1914502216.html
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в мире, великобритания, украина, россия, дэвид кэмерон, нато
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Дэвид Кэмерон, НАТО
В Британии призвали оказывать Украине "наилучшую" военную помощь

Кэмерон: Британия продолжит оказывать Украине "наилучшую" военную помощь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Великобритания продолжит оказывать "наилучшую" военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
На пресс-конференции в Вашингтоне он выразил уверенность, что США также не свернут поддержку Украины и сумеют преодолеть трудности в конгрессе, который отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование.
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Блинкен рассказал, на что ушла большая часть помощи Украине
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"Я не хочу, чтобы у кого-либо оставались какие-то сомнения относительно того, что мы продолжим оказывать Украине наилучшую возможную помощь... Вы последовательно видели очень весомый вклад Великобритании в плане не только количества, но и качества", - сказал Кэмерон.
Он напомнил, что британцы первыми передали украинцам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения, и назвал продолжение поддержки основной темой своего первого визита в Вашингтон в нынешнем качестве.
Кэмерон считает, что Запад тратит деньги на Украину с большой выгодой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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00:41
 
В миреВеликобританияУкраинаРоссияДэвид КэмеронНАТО
 
 
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