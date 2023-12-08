https://ria.ru/20231208/ukraina-1914500840.html

В Британии призвали помогать Украине всеми доступными способами

В Британии призвали помогать Украине всеми доступными способами - РИА Новости, 08.12.2023

В Британии призвали помогать Украине всеми доступными способами

Лондон выступает за продолжение поддержки Украины, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T00:41

2023-12-08T00:41

2023-12-08T00:47

украина

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нато

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Лондон выступает за продолжение поддержки Украины, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон."Важно продолжать спонсировать и помогать Украине всеми доступными способами", - заявил Кэмерон журналистам после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.По словам главы форин-офиса, ситуация вокруг Украины - "это вызов нашего поколения".Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, а дальше возможности помощи Украине будут исчерпаны, и гарантий о дальнейшей поддержке нет.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914491255.html

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великобритания

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