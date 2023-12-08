Рейтинг@Mail.ru
В Британии призвали помогать Украине всеми доступными способами - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 08.12.2023 (обновлено: 00:47 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914500840.html
В Британии призвали помогать Украине всеми доступными способами
В Британии призвали помогать Украине всеми доступными способами - РИА Новости, 08.12.2023
В Британии призвали помогать Украине всеми доступными способами
Лондон выступает за продолжение поддержки Украины, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T00:41
2023-12-08T00:47
украина
великобритания
в мире
россия
дэвид кэмерон
энтони блинкен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Лондон выступает за продолжение поддержки Украины, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон."Важно продолжать спонсировать и помогать Украине всеми доступными способами", - заявил Кэмерон журналистам после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.По словам главы форин-офиса, ситуация вокруг Украины - "это вызов нашего поколения".Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, а дальше возможности помощи Украине будут исчерпаны, и гарантий о дальнейшей поддержке нет.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914491255.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, в мире, россия, дэвид кэмерон, энтони блинкен, нато
Украина, Великобритания, В мире, Россия, Дэвид Кэмерон, Энтони Блинкен, НАТО
В Британии призвали помогать Украине всеми доступными способами

Дэвид Кэмерон: важно помогать Украине всеми доступными способами

© AP Photo / Kirsty WigglesworthВеликобритания
Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Лондон выступает за продолжение поддержки Украины, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
«
"Важно продолжать спонсировать и помогать Украине всеми доступными способами", - заявил Кэмерон журналистам после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По словам главы форин-офиса, ситуация вокруг Украины - "это вызов нашего поколения".
Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, а дальше возможности помощи Украине будут исчерпаны, и гарантий о дальнейшей поддержке нет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
США не могут обещать Украине продолжение помощи, заявил Кирби
Вчера, 22:06
 
УкраинаВеликобританияВ миреРоссияДэвид КэмеронЭнтони БлинкенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала