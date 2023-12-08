https://ria.ru/20231208/ugrozy-1914658437.html

Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год

Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год - РИА Новости, 08.12.2023

Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции на выставке "Россия" выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:46

2023-12-08T16:46

2023-12-08T16:46

выставка-форум "россия"

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции на выставке "Россия" выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. "Какие риски есть? Первое - внешние риски. Это то, что ключевые страны, которые выпускают национализированные валюты, вообще потеряли всякие тормоза по своей бюджетной денежно-кредитной политике: в ковид напечатали кучу денег", - так начал глава Минфина, отвечая на вопрос, какие финансовые угрозы он видит на следующий год. Второй риск, по его мнению, связан с непредсказуемостью действий со стороны этих стран из-за ДКП. "Если раньше были какие-то принципы, порядки, долг с ограничением, по дефициту бюджета ограничение, то никаких ограничений сейчас нет. Что хотят, то и делают. Мы не знаем, как они дальше будут поступать: захотели увеличить расходы - напечатали денег и решили вопрос, но эти деньги в конечном счете приведут к мировой инфляции. Риск? Риск", - пояснил министр. Кроме того, не стоит забывать и про дефициты бюджетов этих стран, отметил Силуанов. "Дефицит бюджетов и большие долги этих же стран. В конечном счете увеличивать долг - это тоже пирамида, надо его обслуживать", - сказал он. "Далее - конечно, все эти санкции, ограничения, можно без конца их вводить, но в принципе уже большую часть их мы на себе почувствовали и примерно знаем, как с ними бороться и реагировать на них. Это тоже, конечно, риски, но мы понимаем, что это за риск", - заключил глава Минфина.

https://ria.ru/20231208/buratino-1914624163.html

https://ria.ru/20230909/vozmuschenie-1895127728.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)