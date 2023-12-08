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Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год - РИА Новости, 08.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
16:46 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ugrozy-1914658437.html
Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год
Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год - РИА Новости, 08.12.2023
Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции на выставке "Россия" выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:46
2023-12-08T16:46
выставка-форум "россия"
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции на выставке "Россия" выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. "Какие риски есть? Первое - внешние риски. Это то, что ключевые страны, которые выпускают национализированные валюты, вообще потеряли всякие тормоза по своей бюджетной денежно-кредитной политике: в ковид напечатали кучу денег", - так начал глава Минфина, отвечая на вопрос, какие финансовые угрозы он видит на следующий год. Второй риск, по его мнению, связан с непредсказуемостью действий со стороны этих стран из-за ДКП. "Если раньше были какие-то принципы, порядки, долг с ограничением, по дефициту бюджета ограничение, то никаких ограничений сейчас нет. Что хотят, то и делают. Мы не знаем, как они дальше будут поступать: захотели увеличить расходы - напечатали денег и решили вопрос, но эти деньги в конечном счете приведут к мировой инфляции. Риск? Риск", - пояснил министр. Кроме того, не стоит забывать и про дефициты бюджетов этих стран, отметил Силуанов. "Дефицит бюджетов и большие долги этих же стран. В конечном счете увеличивать долг - это тоже пирамида, надо его обслуживать", - сказал он. "Далее - конечно, все эти санкции, ограничения, можно без конца их вводить, но в принципе уже большую часть их мы на себе почувствовали и примерно знаем, как с ними бороться и реагировать на них. Это тоже, конечно, риски, но мы понимаем, что это за риск", - заключил глава Минфина.
https://ria.ru/20231208/buratino-1914624163.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год

Силуанов назвал санкции среди возможных финансовых угроз для РФ на следующий год

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции на выставке "Россия" выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав.
"Какие риски есть? Первое - внешние риски. Это то, что ключевые страны, которые выпускают национализированные валюты, вообще потеряли всякие тормоза по своей бюджетной денежно-кредитной политике: в ковид напечатали кучу денег", - так начал глава Минфина, отвечая на вопрос, какие финансовые угрозы он видит на следующий год.
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Второй риск, по его мнению, связан с непредсказуемостью действий со стороны этих стран из-за ДКП. "Если раньше были какие-то принципы, порядки, долг с ограничением, по дефициту бюджета ограничение, то никаких ограничений сейчас нет. Что хотят, то и делают. Мы не знаем, как они дальше будут поступать: захотели увеличить расходы - напечатали денег и решили вопрос, но эти деньги в конечном счете приведут к мировой инфляции. Риск? Риск", - пояснил министр.
Кроме того, не стоит забывать и про дефициты бюджетов этих стран, отметил Силуанов. "Дефицит бюджетов и большие долги этих же стран. В конечном счете увеличивать долг - это тоже пирамида, надо его обслуживать", - сказал он.
"Далее - конечно, все эти санкции, ограничения, можно без конца их вводить, но в принципе уже большую часть их мы на себе почувствовали и примерно знаем, как с ними бороться и реагировать на них. Это тоже, конечно, риски, но мы понимаем, что это за риск", - заключил глава Минфина.
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