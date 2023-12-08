https://ria.ru/20231208/udar-1914516855.html

Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении

Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.12.2023

Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении

Российские штурмовики нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:20

2023-12-08T08:20

2023-12-08T12:02

специальная военная операция на украине

су-25

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские штурмовики нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении", — сказали в ведомстве. После запуска ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Как уточнил летчик с позывным Сокол, позиции противника обнаружили во время выполнения боевой задачи.Экипажи совершили повторный вылет, нанесли удар, и передовые авиационные наводчики сообщили, что цель поражена.Как сообщило накануне Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции, за предыдущие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении до 160 человек личного состава. Кроме того, противник лишился двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, а также американской артиллерийской системы М777.

https://ria.ru/20231208/spetsoperatsiya-1914509679.html

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Боевая работа штурмовиков на Донецком направлении Боевая работа штурмовиков на Донецком направлении 2023-12-08T08:20 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

су-25, безопасность, вооруженные силы украины