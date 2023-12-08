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Досрочное голосование на президентских выборах России начнется с 25 февраля
Досрочное голосование на президентских выборах России начнется с 25 февраля - РИА Новости, 08.12.2023
Досрочное голосование на президентских выборах России начнется с 25 февраля
Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года, следует из принятого постановления ЦИК. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:04
2023-12-08T13:04
2023-12-08T14:22
политика
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наталья бударина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года, следует из принятого постановления ЦИК. "Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта", - сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, представляя проект постановления на заседании комиссии. Согласно данным ЦИК, с 25 февраля досрочное голосование будет доступно для граждан в труднодоступных и отдаленных местностях, а с 1 марта – за рубежомВыборы президента России, согласно постановлению, будут длиться три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, наталья бударина
Политика, Россия, Наталья Бударина
Досрочное голосование на президентских выборах России начнется с 25 февраля
ЦИК: досрочное голосование на президентских выборах РФ начнется с 25 февраля
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года, следует из принятого постановления ЦИК.
«
"Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта", - сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, представляя проект постановления на заседании комиссии.
Согласно данным ЦИК, с 25 февраля досрочное голосование будет доступно для граждан в труднодоступных и отдаленных местностях, а с 1 марта – за рубежом
Выборы президента России, согласно постановлению, будут длиться три дня - с 15 по 17 марта.
В Кремле сообщили, когда Путин объявит свое решение по выборам