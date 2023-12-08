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ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот
ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот - РИА Новости, 08.12.2023
ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот
Банк России намерен продолжать пилотировать цифровой рубль минимум до конца 2024 года, а может и дольше при необходимости, при этом все операции для населения... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:48
2023-12-08T16:48
2023-12-08T16:49
экономика
технологии
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антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Банк России намерен продолжать пилотировать цифровой рубль минимум до конца 2024 года, а может и дольше при необходимости, при этом все операции для населения будут бесплатными, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Министр финансов России Антон Силуанов ранее в пятницу выразил уверенность, что в следующем году все смогут попробовать открыть цифровой кошелёк, чтобы платить цифровыми рублями. "Сейчас идет пилот на реальных цифровых рублях на ограниченном количестве клиентов. Это круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В следующем году число участников расширится, но все равно останется ограниченным. Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот", - сообщил регулятор. Также ЦБ напомнил, что еще в августе утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями: любые операции с ними для граждан (открытие и пополнение цифровых кошельков, оплата покупок и услуг, а также переводы) будут проводиться бесплатно. "Бесплатные переводы цифровых рублей на любые суммы – одно из главных преимуществ национальной цифровой валюты. Это позволит гражданам не зависеть от условий и лимитов, который банки устанавливают по своим переводам. При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться – наличными, безналичными или цифровыми деньгами – в зависимости от своего желания", - указали в ЦБ. В то же время для бизнеса комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными - 0,3%. Это в разы меньше, чем комиссии за прием платежей по картам, и даже ниже комиссий системы быстрых платежей, заключил регулятор.
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экономика, технологии, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот
ЦБ РФ: запуск цифрового рубля в массовый оборот произойдет не ранее 2025 года
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Банк России намерен продолжать пилотировать цифровой рубль минимум до конца 2024 года, а может и дольше при необходимости, при этом все операции для населения будут бесплатными, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Министр финансов России Антон Силуанов
ранее в пятницу выразил уверенность, что в следующем году все смогут попробовать открыть цифровой кошелёк, чтобы платить цифровыми рублями.
«
"Сейчас идет пилот на реальных цифровых рублях на ограниченном количестве клиентов. Это круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В следующем году число участников расширится, но все равно останется ограниченным. Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот", - сообщил регулятор.
Также ЦБ напомнил, что еще в августе утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями: любые операции с ними для граждан (открытие и пополнение цифровых кошельков, оплата покупок и услуг, а также переводы) будут проводиться бесплатно.
"Бесплатные переводы цифровых рублей на любые суммы – одно из главных преимуществ национальной цифровой валюты. Это позволит гражданам не зависеть от условий и лимитов, который банки устанавливают по своим переводам. При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться – наличными, безналичными или цифровыми деньгами – в зависимости от своего желания", - указали в ЦБ.
В то же время для бизнеса комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными - 0,3%. Это в разы меньше, чем комиссии за прием платежей по картам, и даже ниже комиссий системы быстрых платежей, заключил регулятор.
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