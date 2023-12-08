Рейтинг@Mail.ru
ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 08.12.2023 (обновлено: 16:49 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/tsb-1914659088.html
ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот
ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот - РИА Новости, 08.12.2023
ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот
Банк России намерен продолжать пилотировать цифровой рубль минимум до конца 2024 года, а может и дольше при необходимости, при этом все операции для населения... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:48
2023-12-08T16:49
экономика
технологии
россия
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Банк России намерен продолжать пилотировать цифровой рубль минимум до конца 2024 года, а может и дольше при необходимости, при этом все операции для населения будут бесплатными, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Министр финансов России Антон Силуанов ранее в пятницу выразил уверенность, что в следующем году все смогут попробовать открыть цифровой кошелёк, чтобы платить цифровыми рублями. "Сейчас идет пилот на реальных цифровых рублях на ограниченном количестве клиентов. Это круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В следующем году число участников расширится, но все равно останется ограниченным. Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот", - сообщил регулятор. Также ЦБ напомнил, что еще в августе утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями: любые операции с ними для граждан (открытие и пополнение цифровых кошельков, оплата покупок и услуг, а также переводы) будут проводиться бесплатно. "Бесплатные переводы цифровых рублей на любые суммы – одно из главных преимуществ национальной цифровой валюты. Это позволит гражданам не зависеть от условий и лимитов, который банки устанавливают по своим переводам. При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться – наличными, безналичными или цифровыми деньгами – в зависимости от своего желания", - указали в ЦБ. В то же время для бизнеса комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными - 0,3%. Это в разы меньше, чем комиссии за прием платежей по картам, и даже ниже комиссий системы быстрых платежей, заключил регулятор.
https://ria.ru/20231208/siluanov-1914655355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот

ЦБ РФ: запуск цифрового рубля в массовый оборот произойдет не ранее 2025 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Банк России намерен продолжать пилотировать цифровой рубль минимум до конца 2024 года, а может и дольше при необходимости, при этом все операции для населения будут бесплатными, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Министр финансов России Антон Силуанов ранее в пятницу выразил уверенность, что в следующем году все смогут попробовать открыть цифровой кошелёк, чтобы платить цифровыми рублями.
«
"Сейчас идет пилот на реальных цифровых рублях на ограниченном количестве клиентов. Это круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В следующем году число участников расширится, но все равно останется ограниченным. Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот", - сообщил регулятор.
Также ЦБ напомнил, что еще в августе утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями: любые операции с ними для граждан (открытие и пополнение цифровых кошельков, оплата покупок и услуг, а также переводы) будут проводиться бесплатно.
"Бесплатные переводы цифровых рублей на любые суммы – одно из главных преимуществ национальной цифровой валюты. Это позволит гражданам не зависеть от условий и лимитов, который банки устанавливают по своим переводам. При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться – наличными, безналичными или цифровыми деньгами – в зависимости от своего желания", - указали в ЦБ.
В то же время для бизнеса комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными - 0,3%. Это в разы меньше, чем комиссии за прием платежей по картам, и даже ниже комиссий системы быстрых платежей, заключил регулятор.
Лекция министра финансов России Антона Силуанова на выставке Россия. 8 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Силуанов рассказал о преимуществах создания стейблкоина БРИКС
16:33
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала