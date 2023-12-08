https://ria.ru/20231208/tsb-1914659088.html

ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот

ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот - РИА Новости, 08.12.2023

ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот

Банк России намерен продолжать пилотировать цифровой рубль минимум до конца 2024 года, а может и дольше при необходимости, при этом все операции для населения... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:48

2023-12-08T16:48

2023-12-08T16:49

экономика

технологии

россия

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Банк России намерен продолжать пилотировать цифровой рубль минимум до конца 2024 года, а может и дольше при необходимости, при этом все операции для населения будут бесплатными, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Министр финансов России Антон Силуанов ранее в пятницу выразил уверенность, что в следующем году все смогут попробовать открыть цифровой кошелёк, чтобы платить цифровыми рублями. "Сейчас идет пилот на реальных цифровых рублях на ограниченном количестве клиентов. Это круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В следующем году число участников расширится, но все равно останется ограниченным. Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот", - сообщил регулятор. Также ЦБ напомнил, что еще в августе утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями: любые операции с ними для граждан (открытие и пополнение цифровых кошельков, оплата покупок и услуг, а также переводы) будут проводиться бесплатно. "Бесплатные переводы цифровых рублей на любые суммы – одно из главных преимуществ национальной цифровой валюты. Это позволит гражданам не зависеть от условий и лимитов, который банки устанавливают по своим переводам. При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться – наличными, безналичными или цифровыми деньгами – в зависимости от своего желания", - указали в ЦБ. В то же время для бизнеса комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными - 0,3%. Это в разы меньше, чем комиссии за прием платежей по картам, и даже ниже комиссий системы быстрых платежей, заключил регулятор.

https://ria.ru/20231208/siluanov-1914655355.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)