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Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость" - РИА Новости, 08.12.2023
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19:38 08.12.2023 (обновлено: 20:13 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/termin-1914710703.html
Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость"
Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость" - РИА Новости, 08.12.2023
Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость"
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта" в законе об... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:38
2023-12-08T20:13
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россия
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МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта" в законе об образовании, проект доступен в думской электронной базе.В документе отмечается, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации"."В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3", - говорится в документе.
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госдума рф, россия
Госдума РФ, Россия
Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость"

Кабмин внес в Госдуму проект, заменяющий термин "умственная отсталость"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта" в законе об образовании, проект доступен в думской электронной базе.
В документе отмечается, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации".
"В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3", - говорится в документе.
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