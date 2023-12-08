https://ria.ru/20231208/termin-1914710703.html

Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость"

Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость" - РИА Новости, 08.12.2023

Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость"

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта" в законе об... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:38

2023-12-08T19:38

2023-12-08T20:13

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МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта" в законе об образовании, проект доступен в думской электронной базе.В документе отмечается, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации"."В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231123/nastavnik-1911438470.html

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