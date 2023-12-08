https://ria.ru/20231208/termin-1914710703.html
Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость"
Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость" - РИА Новости, 08.12.2023
Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость"
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта" в законе об... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:38
2023-12-08T19:38
2023-12-08T20:13
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839363951_606:172:3077:1562_1920x0_80_0_0_031c2e899c26264bd73116c01bdc1733.jpg
МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта" в законе об образовании, проект доступен в думской электронной базе.В документе отмечается, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации"."В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231123/nastavnik-1911438470.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839363951_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f919e7b7fe1defd88396a73419f9035f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия
Правительство внесло проект, заменяющий термин "умственная отсталость"
Кабмин внес в Госдуму проект, заменяющий термин "умственная отсталость"
МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает заменить термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта" в законе об образовании, проект доступен в думской электронной базе.
В документе отмечается, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации".
"В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3", - говорится в документе.
В ГД предложили предусмотреть меры стимулирования для наставников