https://ria.ru/20231208/temrezov-1914686657.html

Глава Карачаево-Черкесии пообщался с молодежью на выставке "Россия"

Глава Карачаево-Черкесии пообщался с молодежью на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.12.2023

Глава Карачаево-Черкесии пообщался с молодежью на выставке "Россия"

В рамках открытия Дня Карачаево-Черкесии в пятницу глава республики Рашид Темрезов совершил прогулку с юными участниками регионального общества "Знание" -... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:17

2023-12-08T18:17

2023-12-08T18:17

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

выставка-форум "россия"

карачаево-черкесская республика (кчр)

общество "знание"

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В рамках открытия Дня Карачаево-Черкесии в пятницу глава республики Рашид Темрезов совершил прогулку с юными участниками регионального общества "Знание" - победителями всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад к выставочному стенду региона, передает корреспондент РИА Новости. Ребята познакомились со стендом Карачаево-Черкесии, концепция которого - "Ближе к звездам", "Ближе к горам", "Ближе к людям". "Я благодарен всем нашим молодежным движениям за четкую гражданскую позицию. То, чем вы сегодня занимаетесь - это на самом деле очень здорово. Вы - наше будущее и я хочу пожелать вам успехов, хорошей учебы, выбрать профессию, которую вы хотите и быть всегда первыми", - поприветствовал молодежь Темрезов. На стенде ребятам рассказали об экспозиции региона, которая знакомит с многовековой историей народов Карачаево-Черкесской Республики и богатым историческим наследием, а также достижениями в области туризма, сельского хозяйства и промышленности. В центре экспозиции расположен включающий в себя интерактивную имитацию звездного неба макет Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая является одним из крупнейших на территории РФ центров наземных наблюдений за Вселенной. Пройдя внутрь обсерватории, гости могут с применением VR-очков оценить игровую зону для детей, которая позволит молодым участникам выставки погрузиться в космический мир. На площадке экспозиции располагается центральный экран, который включает в себя основные достижения в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности, гидроэнергетики, а также природу и социальную инфраструктуру. Также в центре экспозиции расположена сенсорная тач-панель, где можно выбрать и просмотреть контент о регионе на интересующую тему. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенде Карачаево-Черкесии располагается в павильоне №75.

https://ria.ru/20231208/kchr-1914611101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рашид темрезов, выставка-форум "россия", карачаево-черкесская республика (кчр), общество "знание"