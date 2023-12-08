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Глава Карачаево-Черкесии пообщался с молодежью на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.12.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
18:17 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/temrezov-1914686657.html
Глава Карачаево-Черкесии пообщался с молодежью на выставке "Россия"
Глава Карачаево-Черкесии пообщался с молодежью на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.12.2023
Глава Карачаево-Черкесии пообщался с молодежью на выставке "Россия"
В рамках открытия Дня Карачаево-Черкесии в пятницу глава республики Рашид Темрезов совершил прогулку с юными участниками регионального общества "Знание" -... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:17
2023-12-08T18:17
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
выставка-форум "россия"
карачаево-черкесская республика (кчр)
общество "знание"
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В рамках открытия Дня Карачаево-Черкесии в пятницу глава республики Рашид Темрезов совершил прогулку с юными участниками регионального общества "Знание" - победителями всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад к выставочному стенду региона, передает корреспондент РИА Новости. Ребята познакомились со стендом Карачаево-Черкесии, концепция которого - "Ближе к звездам", "Ближе к горам", "Ближе к людям". "Я благодарен всем нашим молодежным движениям за четкую гражданскую позицию. То, чем вы сегодня занимаетесь - это на самом деле очень здорово. Вы - наше будущее и я хочу пожелать вам успехов, хорошей учебы, выбрать профессию, которую вы хотите и быть всегда первыми", - поприветствовал молодежь Темрезов. На стенде ребятам рассказали об экспозиции региона, которая знакомит с многовековой историей народов Карачаево-Черкесской Республики и богатым историческим наследием, а также достижениями в области туризма, сельского хозяйства и промышленности. В центре экспозиции расположен включающий в себя интерактивную имитацию звездного неба макет Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая является одним из крупнейших на территории РФ центров наземных наблюдений за Вселенной. Пройдя внутрь обсерватории, гости могут с применением VR-очков оценить игровую зону для детей, которая позволит молодым участникам выставки погрузиться в космический мир. На площадке экспозиции располагается центральный экран, который включает в себя основные достижения в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности, гидроэнергетики, а также природу и социальную инфраструктуру. Также в центре экспозиции расположена сенсорная тач-панель, где можно выбрать и просмотреть контент о регионе на интересующую тему. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенде Карачаево-Черкесии располагается в павильоне №75.
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рашид темрезов, выставка-форум "россия", карачаево-черкесская республика (кчр), общество "знание"
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Выставка-форум "Россия", Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Общество "Знание"

Глава Карачаево-Черкесии пообщался с молодежью на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава КЧР Рашид Темрезов во время экскурсии со "Знанием" по стенду Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме "Россия"
Глава КЧР Рашид Темрезов во время экскурсии со Знанием по стенду Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава КЧР Рашид Темрезов во время экскурсии со "Знанием" по стенду Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В рамках открытия Дня Карачаево-Черкесии в пятницу глава республики Рашид Темрезов совершил прогулку с юными участниками регионального общества "Знание" - победителями всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад к выставочному стенду региона, передает корреспондент РИА Новости.
Ребята познакомились со стендом Карачаево-Черкесии, концепция которого - "Ближе к звездам", "Ближе к горам", "Ближе к людям".
"Я благодарен всем нашим молодежным движениям за четкую гражданскую позицию. То, чем вы сегодня занимаетесь - это на самом деле очень здорово. Вы - наше будущее и я хочу пожелать вам успехов, хорошей учебы, выбрать профессию, которую вы хотите и быть всегда первыми", - поприветствовал молодежь Темрезов.
На стенде ребятам рассказали об экспозиции региона, которая знакомит с многовековой историей народов Карачаево-Черкесской Республики и богатым историческим наследием, а также достижениями в области туризма, сельского хозяйства и промышленности.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на открытии Дня Региона на Международной выставке-форуме Россия
Глава КЧР Темрезов открыл День региона на выставке "Россия" в Москве
14:30
В центре экспозиции расположен включающий в себя интерактивную имитацию звездного неба макет Специальной астрофизической обсерватории РАН, которая является одним из крупнейших на территории РФ центров наземных наблюдений за Вселенной. Пройдя внутрь обсерватории, гости могут с применением VR-очков оценить игровую зону для детей, которая позволит молодым участникам выставки погрузиться в космический мир.
На площадке экспозиции располагается центральный экран, который включает в себя основные достижения в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности, гидроэнергетики, а также природу и социальную инфраструктуру. Также в центре экспозиции расположена сенсорная тач-панель, где можно выбрать и просмотреть контент о регионе на интересующую тему.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенде Карачаево-Черкесии располагается в павильоне №75.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовВыставка-форум "Россия"Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Общество "Знание"
 
 
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