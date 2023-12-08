https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914677956.html

Белоруссия заявила о готовности поставлять России технику для водоочистки

Белоруссия заявила о готовности поставлять России технику для водоочистки - РИА Новости, 08.12.2023

Белоруссия заявила о готовности поставлять России технику для водоочистки

Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что белорусские предприятия готовы поставлять России технику и оборудование для лесного хозяйства, водоочистки,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:47

2023-12-08T17:47

2023-12-08T17:47

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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что белорусские предприятия готовы поставлять России технику и оборудование для лесного хозяйства, водоочистки, уборки городских территорий. "Тезисно о предложениях. Первое - это технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения. Есть белорусские предприятия, которые успешно решают эти вопросы, поставляют оборудование в Российскую Федерацию. Они производят станции очистки... Можем в нужном вам количестве произвести", - сказал в пятницу в Минске Пархомчик во время встречи с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко. По его словам, второе направление для сотрудничества стран - это поставка коммунальной техники для уборки городских территорий. Пархомчик отметил, что в Белоруссии производится широкая линейка такой техники рядом предприятий, в частности, МАЗ, МТЗ и "Амкодор". Он уточнил, что возможна как поставка готовой техники, так и поставка шасси для дооборудования уже непосредственно под конкретные потребности в РФ. Вице-премьер также отметил, что стороны реализуют в Воронежской области проект по переработке шин и предложил продолжить работу по созданию таких заводов. Пархомчик также предложил поставку в РФ белорусской техники для сферы лесного хозяйства, подчеркнув, что республика успешно справилась с задачей импортозамещения при производстве таких машин. Он высказал готовность поделиться белорусским опытом в сфере лесовосстановления, мониторинга ЧС в лесах и оперативной ликвидации лесных возгораний, рассказал о белорусском опыте по сбору для дальнейшей переработки отходов черных и цветных металлов.

https://ria.ru/20231208/zadachi-1914563810.html

https://ria.ru/20231130/finansirovanie-1912987475.html

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экономика, россия, минск, белоруссия, в мире