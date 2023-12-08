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Белоруссия заявила о готовности поставлять России технику для водоочистки - РИА Новости, 08.12.2023
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17:47 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914677956.html
Белоруссия заявила о готовности поставлять России технику для водоочистки
Белоруссия заявила о готовности поставлять России технику для водоочистки - РИА Новости, 08.12.2023
Белоруссия заявила о готовности поставлять России технику для водоочистки
Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что белорусские предприятия готовы поставлять России технику и оборудование для лесного хозяйства, водоочистки,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:47
2023-12-08T17:47
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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что белорусские предприятия готовы поставлять России технику и оборудование для лесного хозяйства, водоочистки, уборки городских территорий. "Тезисно о предложениях. Первое - это технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения. Есть белорусские предприятия, которые успешно решают эти вопросы, поставляют оборудование в Российскую Федерацию. Они производят станции очистки... Можем в нужном вам количестве произвести", - сказал в пятницу в Минске Пархомчик во время встречи с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко. По его словам, второе направление для сотрудничества стран - это поставка коммунальной техники для уборки городских территорий. Пархомчик отметил, что в Белоруссии производится широкая линейка такой техники рядом предприятий, в частности, МАЗ, МТЗ и "Амкодор". Он уточнил, что возможна как поставка готовой техники, так и поставка шасси для дооборудования уже непосредственно под конкретные потребности в РФ. Вице-премьер также отметил, что стороны реализуют в Воронежской области проект по переработке шин и предложил продолжить работу по созданию таких заводов. Пархомчик также предложил поставку в РФ белорусской техники для сферы лесного хозяйства, подчеркнув, что республика успешно справилась с задачей импортозамещения при производстве таких машин. Он высказал готовность поделиться белорусским опытом в сфере лесовосстановления, мониторинга ЧС в лесах и оперативной ликвидации лесных возгораний, рассказал о белорусском опыте по сбору для дальнейшей переработки отходов черных и цветных металлов.
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экономика, россия, минск, белоруссия, в мире
Союзное государство, Экономика, Россия, Минск, Белоруссия, В мире
Белоруссия заявила о готовности поставлять России технику для водоочистки

Белоруссия готова поставлять РФ оборудование для лесного хозяйства и водоочистки

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что белорусские предприятия готовы поставлять России технику и оборудование для лесного хозяйства, водоочистки, уборки городских территорий.
"Тезисно о предложениях. Первое - это технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения. Есть белорусские предприятия, которые успешно решают эти вопросы, поставляют оборудование в Российскую Федерацию. Они производят станции очистки... Можем в нужном вам количестве произвести", - сказал в пятницу в Минске Пархомчик во время встречи с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.
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По его словам, второе направление для сотрудничества стран - это поставка коммунальной техники для уборки городских территорий. Пархомчик отметил, что в Белоруссии производится широкая линейка такой техники рядом предприятий, в частности, МАЗ, МТЗ и "Амкодор". Он уточнил, что возможна как поставка готовой техники, так и поставка шасси для дооборудования уже непосредственно под конкретные потребности в РФ.
Вице-премьер также отметил, что стороны реализуют в Воронежской области проект по переработке шин и предложил продолжить работу по созданию таких заводов.
Пархомчик также предложил поставку в РФ белорусской техники для сферы лесного хозяйства, подчеркнув, что республика успешно справилась с задачей импортозамещения при производстве таких машин. Он высказал готовность поделиться белорусским опытом в сфере лесовосстановления, мониторинга ЧС в лесах и оперативной ликвидации лесных возгораний, рассказал о белорусском опыте по сбору для дальнейшей переработки отходов черных и цветных металлов.
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