Белоруссия заявила о готовности поставлять России технику для водоочистки
Белоруссия готова поставлять РФ оборудование для лесного хозяйства и водоочистки
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что белорусские предприятия готовы поставлять России технику и оборудование для лесного хозяйства, водоочистки, уборки городских территорий.
"Тезисно о предложениях. Первое - это технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения. Есть белорусские предприятия, которые успешно решают эти вопросы, поставляют оборудование в Российскую Федерацию. Они производят станции очистки... Можем в нужном вам количестве произвести", - сказал в пятницу в Минске Пархомчик во время встречи с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.
По его словам, второе направление для сотрудничества стран - это поставка коммунальной техники для уборки городских территорий. Пархомчик отметил, что в Белоруссии производится широкая линейка такой техники рядом предприятий, в частности, МАЗ, МТЗ и "Амкодор". Он уточнил, что возможна как поставка готовой техники, так и поставка шасси для дооборудования уже непосредственно под конкретные потребности в РФ.
Вице-премьер также отметил, что стороны реализуют в Воронежской области проект по переработке шин и предложил продолжить работу по созданию таких заводов.
Пархомчик также предложил поставку в РФ белорусской техники для сферы лесного хозяйства, подчеркнув, что республика успешно справилась с задачей импортозамещения при производстве таких машин. Он высказал готовность поделиться белорусским опытом в сфере лесовосстановления, мониторинга ЧС в лесах и оперативной ликвидации лесных возгораний, рассказал о белорусском опыте по сбору для дальнейшей переработки отходов черных и цветных металлов.