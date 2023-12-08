https://ria.ru/20231208/tefi-1914786671.html

Программа "Все на футбол" стала победителем ТЭФИ

Программа "Все на футбол" стала победителем ТЭФИ - РИА Новости, 09.12.2023

Программа "Все на футбол" стала победителем ТЭФИ

Победителем ТЭФИ в номинации "Программа о спорте" стала программа "Катар 2022. Все на футбол", также победителем в номинации "Ведущий спортивной... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T21:48

2023-12-08T21:48

2023-12-09T13:21

культура

москва

георгий черданцев

эрнст неизвестный

академия российского телевидения

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МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Победителем ТЭФИ в номинации "Программа о спорте" стала программа "Катар 2022. Все на футбол", также победителем в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор" стал Георгий Черданцев, сообщается в Telegram-канале премии. Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание. "Номинация "Программа о спорте" - "Катар 2022. Все на футбол", - объявил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров. Отмечается, что победителем премии ТЭФИ в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор" стал Георгий Черданцев. ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

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москва, георгий черданцев, эрнст неизвестный, академия российского телевидения