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Программа "Все на футбол" стала победителем ТЭФИ - РИА Новости, 09.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:48 08.12.2023 (обновлено: 13:21 09.12.2023)
https://ria.ru/20231208/tefi-1914786671.html
Программа "Все на футбол" стала победителем ТЭФИ
Программа "Все на футбол" стала победителем ТЭФИ - РИА Новости, 09.12.2023
Программа "Все на футбол" стала победителем ТЭФИ
Победителем ТЭФИ в номинации "Программа о спорте" стала программа "Катар 2022. Все на футбол", также победителем в номинации "Ведущий спортивной... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T21:48
2023-12-09T13:21
культура
москва
георгий черданцев
эрнст неизвестный
академия российского телевидения
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МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Победителем ТЭФИ в номинации "Программа о спорте" стала программа "Катар 2022. Все на футбол", также победителем в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор" стал Георгий Черданцев, сообщается в Telegram-канале премии. Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание. "Номинация "Программа о спорте" - "Катар 2022. Все на футбол", - объявил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров. Отмечается, что победителем премии ТЭФИ в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор" стал Георгий Черданцев. ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
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москва, георгий черданцев, эрнст неизвестный, академия российского телевидения
Культура, Москва, Георгий Черданцев, Эрнст Неизвестный, Академия российского телевидения
Программа "Все на футбол" стала победителем ТЭФИ

"Все на футбол" стала победителем ТЭФИ в номинации "Программа о спорте"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКрасный футбольный мяч
Красный футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Красный футбольный мяч. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Победителем ТЭФИ в номинации "Программа о спорте" стала программа "Катар 2022. Все на футбол", также победителем в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор" стал Георгий Черданцев, сообщается в Telegram-канале премии.
Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание.
"Номинация "Программа о спорте" - "Катар 2022. Все на футбол", - объявил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.
Отмечается, что победителем премии ТЭФИ в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор" стал Георгий Черданцев.
ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
"Вести недели" стала лучшей итоговой программой на ТЭФИ-2023
Вчера, 22:14
 
КультураМоскваГеоргий ЧерданцевЭрнст НеизвестныйАкадемия российского телевидения
 
 
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