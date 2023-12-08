https://ria.ru/20231208/tefi-1914785362.html

Победителем в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести"

Победителем в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести" - РИА Новости, 09.12.2023

Победителем в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести"

Программа "Вести" телеканала "Россия 1" была объявлена победителем ТЭФИ в номинации "Вечерняя информационная программа", сообщается в официальном... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T20:31

2023-12-08T20:31

2023-12-09T13:09

культура

москва

эрнст неизвестный

академия российского телевидения

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МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Программа "Вести" телеканала "Россия 1" была объявлена победителем ТЭФИ в номинации "Вечерняя информационная программа", сообщается в официальном Telegram-канале премии. Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание. "Мы, действительно, очень стараемся для того, чтобы быть самыми оперативными, самыми крутыми. На всех нас, на всю отрасль, на все программы, на все каналы легла тяжелая нагрузка. Конечно, делаем одно общее дело. И на каждом канале, в каждой программе ребята корреспонденты, военные корреспонденты рискуют собой. Мы несем потери для того, чтобы доставать информацию. И я знаю, что у нас очень профессиональная команда, действительно, и у нас очень-очень крутые корреспонденты. И спасибо вам за этот выбор. Будем работать ещё лучше, спасибо", - сказал на вручении ведущий Эрнест Мацкявичюс. Также отмечается, что победителями в номинации "Лучший ведущий вечерней информационной программы" стали Владимир Чернышев и Эльмира Эфендиева. ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

https://ria.ru/20231208/tefi-1914784077.html

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москва, эрнст неизвестный, академия российского телевидения