Рейтинг@Mail.ru
Победителем в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести" - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:31 08.12.2023 (обновлено: 13:09 09.12.2023)
https://ria.ru/20231208/tefi-1914785362.html
Победителем в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести"
Победителем в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести" - РИА Новости, 09.12.2023
Победителем в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести"
Программа "Вести" телеканала "Россия 1" была объявлена победителем ТЭФИ в номинации "Вечерняя информационная программа", сообщается в официальном... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T20:31
2023-12-09T13:09
культура
москва
эрнст неизвестный
академия российского телевидения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155020/45/1550204599_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9c57dd15660dad8866b6b78ba1dd97ed.jpg
МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Программа "Вести" телеканала "Россия 1" была объявлена победителем ТЭФИ в номинации "Вечерняя информационная программа", сообщается в официальном Telegram-канале премии. Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание. "Мы, действительно, очень стараемся для того, чтобы быть самыми оперативными, самыми крутыми. На всех нас, на всю отрасль, на все программы, на все каналы легла тяжелая нагрузка. Конечно, делаем одно общее дело. И на каждом канале, в каждой программе ребята корреспонденты, военные корреспонденты рискуют собой. Мы несем потери для того, чтобы доставать информацию. И я знаю, что у нас очень профессиональная команда, действительно, и у нас очень-очень крутые корреспонденты. И спасибо вам за этот выбор. Будем работать ещё лучше, спасибо", - сказал на вручении ведущий Эрнест Мацкявичюс. Также отмечается, что победителями в номинации "Лучший ведущий вечерней информационной программы" стали Владимир Чернышев и Эльмира Эфендиева. ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
https://ria.ru/20231208/tefi-1914784077.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155020/45/1550204599_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fca41506b3b6a60d8137b6707a5b351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, эрнст неизвестный, академия российского телевидения
Культура, Москва, Эрнст Неизвестный, Академия российского телевидения
Победителем в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести"

Победителем ТЭФИ в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ эфирной аппаратной первой студии программы "Вести"
В эфирной аппаратной первой студии программы Вести - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В эфирной аппаратной первой студии программы "Вести" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Программа "Вести" телеканала "Россия 1" была объявлена победителем ТЭФИ в номинации "Вечерняя информационная программа", сообщается в официальном Telegram-канале премии.
Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание.
"Мы, действительно, очень стараемся для того, чтобы быть самыми оперативными, самыми крутыми. На всех нас, на всю отрасль, на все программы, на все каналы легла тяжелая нагрузка. Конечно, делаем одно общее дело. И на каждом канале, в каждой программе ребята корреспонденты, военные корреспонденты рискуют собой. Мы несем потери для того, чтобы доставать информацию. И я знаю, что у нас очень профессиональная команда, действительно, и у нас очень-очень крутые корреспонденты. И спасибо вам за этот выбор. Будем работать ещё лучше, спасибо", - сказал на вручении ведущий Эрнест Мацкявичюс.
Также отмечается, что победителями в номинации "Лучший ведущий вечерней информационной программы" стали Владимир Чернышев и Эльмира Эфендиева.
ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
"Вести недели" стала лучшей итоговой программой на ТЭФИ-2023
Вчера, 22:14
 
КультураМоскваЭрнст НеизвестныйАкадемия российского телевидения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала