https://ria.ru/20231208/tefi-1914785000.html

Ситтель стала победителем ТЭФИ-2023 в номинации "Ведущий дневной программы"

Ситтель стала победителем ТЭФИ-2023 в номинации "Ведущий дневной программы" - РИА Новости, 09.12.2023

Ситтель стала победителем ТЭФИ-2023 в номинации "Ведущий дневной программы"

Ведущая Мария Ситтель стала победителем ТЭФИ в номинации "Ведущий дневной информационной программы", сообщили в официальном Telegram-канале премии. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T20:40

2023-12-08T20:40

2023-12-09T13:07

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ведущая Мария Ситтель стала победителем ТЭФИ в номинации "Ведущий дневной информационной программы", сообщили в официальном Telegram-канале премии. Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание. "Я буду крайне рада озвучить сейчас эту фамилию, потому что знаю этого человека давно. Прекрасная мать пятерых детей. Красивая женщина. Моя подруга… Мария Ситтель", - сказала заслуженный мастер спорта России Светлана Журова. Также победителем в номинации дневная информационная программа был объявлен телеканал "РЕН ТВ" программа "Новости РЕН ТВ". ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

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общество, москва, россия, светлана журова, эрнст неизвестный, академия российского телевидения