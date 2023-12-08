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Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер"
Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" - РИА Новости, 09.12.2023
Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер"
Победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" стал военный корреспондент Дмитрий Кулько, а в номинации "Информационный сюжет" - сюжет Эдмунда Желбунова о... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T23:05
2023-12-08T23:05
2023-12-09T13:00
культура
общество
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елена вартанова
андрей норкин
эрнст неизвестный
академия российского телевидения
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" стал военный корреспондент Дмитрий Кулько, а в номинации "Информационный сюжет" - сюжет Эдмунда Желбунова о том, как работают кочевые школы в Якутии, сообщается в Telegram-канале премии. Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание. "В номинации "Репортер" - Дмитрий Кулько, Первый канал", – объявила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Кроме того, в номинации "Информационный сюжет" победил сюжет журналиста Эдмунда Желбунова "Учеба без отрыва от семьи: как работают кочевые школы в Якутии". Также программа "60 минут" стала лучшей в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу", а ведущие ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин и Иван Трушкин получили премию ТЭФИ в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу". ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
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Культура, Общество, Москва, Елена Вартанова, Андрей Норкин, Эрнст Неизвестный, Академия российского телевидения
Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер"
Победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" стал Военкор Дмитрий Кулько