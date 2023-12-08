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Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" - РИА Новости, 09.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:05 08.12.2023 (обновлено: 13:00 09.12.2023)
https://ria.ru/20231208/tefi-1914783231.html
Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер"
Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" - РИА Новости, 09.12.2023
Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер"
Победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" стал военный корреспондент Дмитрий Кулько, а в номинации "Информационный сюжет" - сюжет Эдмунда Желбунова о... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T23:05
2023-12-09T13:00
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андрей норкин
эрнст неизвестный
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" стал военный корреспондент Дмитрий Кулько, а в номинации "Информационный сюжет" - сюжет Эдмунда Желбунова о том, как работают кочевые школы в Якутии, сообщается в Telegram-канале премии. Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание. "В номинации "Репортер" - Дмитрий Кулько, Первый канал", – объявила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Кроме того, в номинации "Информационный сюжет" победил сюжет журналиста Эдмунда Желбунова "Учеба без отрыва от семьи: как работают кочевые школы в Якутии". Также программа "60 минут" стала лучшей в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу", а ведущие ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин и Иван Трушкин получили премию ТЭФИ в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу". ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
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общество, москва, елена вартанова, андрей норкин, эрнст неизвестный, академия российского телевидения
Культура, Общество, Москва, Елена Вартанова, Андрей Норкин, Эрнст Неизвестный, Академия российского телевидения
Военкор Кулько стал победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер"

Победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" стал Военкор Дмитрий Кулько

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Камера - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Победителем премии ТЭФИ-2023 в номинации "Репортер" стал военный корреспондент Дмитрий Кулько, а в номинации "Информационный сюжет" - сюжет Эдмунда Желбунова о том, как работают кочевые школы в Якутии, сообщается в Telegram-канале премии.
Второй день торжественной церемонии вручения премии проходит в Москве в отеле "Марриотт Империал Плаза". Награды получают победители номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание.
«
"В номинации "Репортер" - Дмитрий Кулько, Первый канал", – объявила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.
Кроме того, в номинации "Информационный сюжет" победил сюжет журналиста Эдмунда Желбунова "Учеба без отрыва от семьи: как работают кочевые школы в Якутии".
Также программа "60 минут" стала лучшей в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу", а ведущие ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин и Иван Трушкин получили премию ТЭФИ в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу".
ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
Федор Бондарчук - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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Вчера, 21:03
 
КультураОбществоМоскваЕлена ВартановаАндрей НоркинЭрнст НеизвестныйАкадемия российского телевидения
 
 
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