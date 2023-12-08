https://ria.ru/20231208/svo-1914727570.html

Город Сочи отправил продукты, теплые вещи и письма юнармейцев в зону СВО

Город Сочи отправил продукты, теплые вещи и письма юнармейцев в зону СВО - РИА Новости, 08.12.2023

Город Сочи отправил продукты, теплые вещи и письма юнармейцев в зону СВО

Теплую одежду, продукты питания и письма юных армейцев отправили из Сочи в зону специальной военной операции к Новому году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T21:36

2023-12-08T21:36

2023-12-08T21:36

надежные люди

россия

сочи

донецкая народная республика

владимир путин

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СОЧИ, 8 дек – РИА Новости. Теплую одежду, продукты питания и письма юных армейцев отправили из Сочи в зону специальной военной операции к Новому году, сообщили в пресс-службе администрации города. Посылку направили в Донецкую Народную Республику и Херсонскую область для военнослужащих, находящихся сейчас на лечении в госпиталях, а также тем, кто находится на передовой. "Отправка приурочена к Новому году. В сборе гуманитарного груза приняли участие общественные организации, предприятия города, юнармейцы и их родители. В посылках – продукты питания, предметы первой необходимости, теплые вещи, а также письма юных сочинцев со словами поддержки и благодарности", - рассказали в мэрии. В городской администрации отметили, что посылку собирали совместно с общественными организациями, депутатами при участии фонда содействия и поддержки ветеранов боевых действий "Воин-интернационалист". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231208/pomosch-1914680184.html

https://ria.ru/20231208/vypechka-1914653703.html

россия

сочи

донецкая народная республика

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россия, сочи, донецкая народная республика, владимир путин