https://ria.ru/20231208/svo-1914594945.html

Путин отметил, что подвиги совершают бойцы разных национальностей

Путин отметил, что подвиги совершают бойцы разных национальностей - РИА Новости, 08.12.2023

Путин отметил, что подвиги совершают бойцы разных национальностей

Президент РФ Владимир Путин назвал общим долгом знать и чтить героев Отечества, отметив, что бойцы, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:34

2023-12-08T13:34

2023-12-08T13:58

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал общим долгом знать и чтить героев Отечества, отметив, что бойцы, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа и характером, как и их героические предшественники; глава государства подчеркнул, что интересы России плечом к плечу защищают представители разных регионов и национальностей, их подвиги поражают.В пятницу, накануне Дня Героев Отечества президент вручил в Кремле Героям России медали "Золотая звезда"."Время не властно над памятью народа. Из поколения в поколение передается чувство благодарности и преклонения перед героями, перед мужеством тех, кто в разные времена и эпохи на полях сражений защищал свободу и независимость Отечества, перед трудом и талантом великих ученых, первооткрывателей, управленцев, деятелей культуры, умножавших славу России. Наш долг - знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", - сказал Путин в ходе церемонии.Он отметил, что поступки героев навсегда будут вписаны в историю России. "Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна. И для меня безусловно честь вручить нашим военнослужащим золотые звезды Героев России. Это уроженцы самых разных регионов нашей страны - от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей. И все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину", - заявил президент.

https://ria.ru/20231009/egorov-1901525535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр