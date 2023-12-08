Концертный тур Тейлор Свифт стал самым кассовым в истории, сообщили СМИ
Pollstar: концертный тур Тейлор Свифт побил рекорд, собрав миллиард долларов
© AP Photo / Invision/Joel C RyanТейлор Свифт
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Тейлор Свифт . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Концертный тур американской певицы Тейлор Свифт Eras Tour установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу освещающее гастрольную деятельность музыкантов издание Pollstar.
"Тейлор Свифт установила рекорд гастролей за все время, собрав более 1 миллиарда долларов", - пишет издание.
По данным Pollstar, в рамках тура фанаты приобрели в общей сложности 4,3 миллиона билетов. Тейлор Свифт посетила 24 города, проведя 60 концертов.
Второе место в списке самых кассовых концертных туров 2023 года заняла певица Бейонсе, при этом ее кассовые сборы за год составили лишь 579 миллионов долларов, что почти в половину меньше, чем у Свифт. В список самых кассовых исполнителей 2023 года также вошли, например, Эд Ширан, Weekend, Гарри Стайлз, Coldplay, Drake и P!nk.
В среду журнал Time назвал Тейлор Свифт "человеком года". В рейтинговом списке она обошла президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби. Тейлор возглавила список Time впервые, однако появление на обложке этого журнала не стало для нее дебютом. В 2017 году певица была представлена на ней в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов.
Ранее мировое турне Eras tour уже стало самым прибыльным гастрольным туром для исполнительницы. Вышедший на экраны в октябре 2023 года одноименный фильм стал самым прибыльным концертным фильмом в истории. Сама Тейлор, по данным открытых источников, уже стала первым в истории исполнителем, который заработал на своей музыке больше миллиарда долларов.