Рейтинг@Mail.ru
Суд в Рязани продлил срок задержания мужчины, застрелившего полицейского - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/sud-1914657243.html
Суд в Рязани продлил срок задержания мужчины, застрелившего полицейского
Суд в Рязани продлил срок задержания мужчины, застрелившего полицейского - РИА Новости, 08.12.2023
Суд в Рязани продлил срок задержания мужчины, застрелившего полицейского
Советский районный суд Рязани продлил на 72 часа срок задержания уроженца Вологодской области Александра Глебова, который застрелил полицейского, передает... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:42
2023-12-08T16:42
рязань
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891526585_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f2f374059635116638d8c8f97c49d9db.jpg
РЯЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Советский районный суд Рязани продлил на 72 часа срок задержания уроженца Вологодской области Александра Глебова, который застрелил полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В среду в рязанской деревне Высокое 47-летний уроженец Вологодской области, к которому пришли правоохранители, застрелил из охотничьего ружья полицейского. По информации регионального СУСК, действия мужчины пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, нападавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Следствие попросило об аресте Глебова. "Советский районный суд... постановил продлить срок задержания... на 72 часа. Рассмотрение ходатайства отложить на 11.00 11 декабря", - сказал судья Юрий Тюрин. По данным следствия, озвученным на заседании об избрании меры пресечения, Глебов "причинил смерть" одному сотруднику и покушался на жизнь еще двоих, прибывших для производства обыска, после чего пытался скрыться. От дачи показаний отказался. Сторона защиты просила о домашнем аресте или запрете определенных действий и ходатайствовала о продлении срока задержания на 72 часа для предоставления суду документов и доказательств. Глебов на заседании заявил, что "очень раскаивается".
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html
https://ria.ru/20231102/ugrozy-1907059758.html
рязань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891526585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79f3d576cad90397dd2d7f48bd9444cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязань, россия, происшествия
Рязань, Россия, Происшествия
Суд в Рязани продлил срок задержания мужчины, застрелившего полицейского

Суд в Рязани продлил срок задержания застрелившего полицейского мужчины на 3 дня

© iStock.com / AndreyPopovСудья читает документы
Судья читает документы - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья читает документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Советский районный суд Рязани продлил на 72 часа срок задержания уроженца Вологодской области Александра Глебова, который застрелил полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду в рязанской деревне Высокое 47-летний уроженец Вологодской области, к которому пришли правоохранители, застрелил из охотничьего ружья полицейского. По информации регионального СУСК, действия мужчины пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, нападавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Следствие попросило об аресте Глебова.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Жителю Колпино, стрелявшему через дверь в полицейского, вынесли приговор
28 ноября, 14:33
"Советский районный суд... постановил продлить срок задержания... на 72 часа. Рассмотрение ходатайства отложить на 11.00 11 декабря", - сказал судья Юрий Тюрин.
По данным следствия, озвученным на заседании об избрании меры пресечения, Глебов "причинил смерть" одному сотруднику и покушался на жизнь еще двоих, прибывших для производства обыска, после чего пытался скрыться. От дачи показаний отказался.
Сторона защиты просила о домашнем аресте или запрете определенных действий и ходатайствовала о продлении срока задержания на 72 часа для предоставления суду документов и доказательств.
Глебов на заседании заявил, что "очень раскаивается".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Москве завели дело после угроз граждан Азербайджана в адрес полицейского
2 ноября, 21:05
 
РязаньРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала