https://ria.ru/20231208/sud-1914657243.html

Суд в Рязани продлил срок задержания мужчины, застрелившего полицейского

Суд в Рязани продлил срок задержания мужчины, застрелившего полицейского - РИА Новости, 08.12.2023

Суд в Рязани продлил срок задержания мужчины, застрелившего полицейского

Советский районный суд Рязани продлил на 72 часа срок задержания уроженца Вологодской области Александра Глебова, который застрелил полицейского, передает... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:42

2023-12-08T16:42

2023-12-08T16:42

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россия

происшествия

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РЯЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Советский районный суд Рязани продлил на 72 часа срок задержания уроженца Вологодской области Александра Глебова, который застрелил полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В среду в рязанской деревне Высокое 47-летний уроженец Вологодской области, к которому пришли правоохранители, застрелил из охотничьего ружья полицейского. По информации регионального СУСК, действия мужчины пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, нападавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Следствие попросило об аресте Глебова. "Советский районный суд... постановил продлить срок задержания... на 72 часа. Рассмотрение ходатайства отложить на 11.00 11 декабря", - сказал судья Юрий Тюрин. По данным следствия, озвученным на заседании об избрании меры пресечения, Глебов "причинил смерть" одному сотруднику и покушался на жизнь еще двоих, прибывших для производства обыска, после чего пытался скрыться. От дачи показаний отказался. Сторона защиты просила о домашнем аресте или запрете определенных действий и ходатайствовала о продлении срока задержания на 72 часа для предоставления суду документов и доказательств. Глебов на заседании заявил, что "очень раскаивается".

https://ria.ru/20231128/prigovor-1912365222.html

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рязань, россия, происшествия