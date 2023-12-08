https://ria.ru/20231208/strelok-1914549481.html

Новая модель боевого снаряжения "Стрелок" начала поступать в войска

Новая модель боевого снаряжения "Стрелок" начала поступать в войска - РИА Новости, 08.12.2023

Новая модель боевого снаряжения "Стрелок" начала поступать в войска

Концерн "Калашников" начал поставки в российскую армию новой модели комплекта боевого снаряжения "Стрелок", сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:25

2023-12-08T11:25

2023-12-08T12:11

безопасность

технологии

калашников (концерн)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Концерн "Калашников" начал поставки в российскую армию новой модели комплекта боевого снаряжения "Стрелок", сообщили в пресс-службе компании. "ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения "Стрелок" в адрес заказчика. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", — сказали в концерне. Эту модель анонсировали на военно-техническом форуме "Армия-2023". "До конца года "Триада-ТКО" поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении "Стрелок", — добавили в компании. "Стрелок" состоит из бронежилета "Корсет плюс" по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации "Стрелок", рюкзака объемом 30 литров и транспортировочной сумки. Противоосколочные бронеэлементы для комплектов поставляет АО "НИИ стали" (концерн "Калашников").

https://ria.ru/20230613/avtomat-1877058548.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, калашников (концерн), вооруженные силы рф