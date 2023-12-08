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Новая модель боевого снаряжения "Стрелок" начала поступать в войска - РИА Новости, 08.12.2023
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11:25 08.12.2023 (обновлено: 12:11 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/strelok-1914549481.html
Новая модель боевого снаряжения "Стрелок" начала поступать в войска
Новая модель боевого снаряжения "Стрелок" начала поступать в войска - РИА Новости, 08.12.2023
Новая модель боевого снаряжения "Стрелок" начала поступать в войска
Концерн "Калашников" начал поставки в российскую армию новой модели комплекта боевого снаряжения "Стрелок", сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:25
2023-12-08T12:11
безопасность
технологии
калашников (концерн)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Концерн "Калашников" начал поставки в российскую армию новой модели комплекта боевого снаряжения "Стрелок", сообщили в пресс-службе компании. "ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения "Стрелок" в адрес заказчика. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", — сказали в концерне. Эту модель анонсировали на военно-техническом форуме "Армия-2023". "До конца года "Триада-ТКО" поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении "Стрелок", — добавили в компании. "Стрелок" состоит из бронежилета "Корсет плюс" по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации "Стрелок", рюкзака объемом 30 литров и транспортировочной сумки. Противоосколочные бронеэлементы для комплектов поставляет АО "НИИ стали" (концерн "Калашников").
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безопасность, технологии, калашников (концерн), вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Калашников (концерн), Вооруженные силы РФ
Новая модель боевого снаряжения "Стрелок" начала поступать в войска

"Калашников" начал поставки в войска новой модели боевого снаряжения "Стрелок"

© Калашников/ВКонтактеНовая модель комплекта боевого снаряжения "Стрелок"
Новая модель комплекта боевого снаряжения Стрелок
© Калашников/ВКонтакте
Новая модель комплекта боевого снаряжения "Стрелок"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Концерн "Калашников" начал поставки в российскую армию новой модели комплекта боевого снаряжения "Стрелок", сообщили в пресс-службе компании.
«
"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения "Стрелок" в адрес заказчика. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", — сказали в концерне.
Эту модель анонсировали на военно-техническом форуме "Армия-2023".
"До конца года "Триада-ТКО" поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении "Стрелок", — добавили в компании.
"Стрелок" состоит из бронежилета "Корсет плюс" по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации "Стрелок", рюкзака объемом 30 литров и транспортировочной сумки. Противоосколочные бронеэлементы для комплектов поставляет АО "НИИ стали" (концерн "Калашников").
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