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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске - РИА Новости, 08.12.2023
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске
Пострадавшие после стрельбы в брянской школе подростки, эвакуированные в Москву, находятся в тяжелом состоянии, они получают необходимое лечение, сообщил... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:31
2023-12-08T10:31
2023-12-08T10:44
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
москва
алексей кузнецов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пострадавшие после стрельбы в брянской школе подростки, эвакуированные в Москву, находятся в тяжелом состоянии, они получают необходимое лечение, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Двое подростков, пострадавших в происшествии в Брянске и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице. Одному из них проводятся необходимые оперативные вмешательства", - сказал Кузнецов журналистам.В Минздраве также добавили, что трое пострадавших в результате стрельбы в брянской школе находятся в состоянии средней тяжести и получают стационарное лечение в медучреждениях Брянска."Трое пострадавших в состоянии средней тяжести получают стационарное лечение в медучреждениях Брянска. Жизни пострадавших вне опасности", - сказал Кузнецов журналистам.Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. В ночь на пятницу спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших при стрельбе.
https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html
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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, москва, алексей кузнецов
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии, Москва, Алексей Кузнецов
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске
Эвакуированные в Москву после стрельбы в Брянске находятся в тяжелом состоянии