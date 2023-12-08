https://ria.ru/20231208/strelba-1914524100.html

Источник сообщил о задержании нескольких человек после стрельбы в Брянске

Источник сообщил о задержании нескольких человек после стрельбы в Брянске - РИА Новости, 08.12.2023

Источник сообщил о задержании нескольких человек после стрельбы в Брянске

В Брянске задержали директора ЧОПа, охранявшего гимназию, где накануне произошла стрельба, сотрудницу охраны, а также отца стрелявшей девочки, сообщил РИА... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:30

2023-12-08T09:30

2023-12-08T11:03

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Брянске задержали директора ЧОПа, охранявшего гимназию, где накануне произошла стрельба, сотрудницу охраны, а также отца стрелявшей девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Задержаны гендиректор ЧОП "Экскалибур" Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова, а также отец погибшей девочки, которая пронесла в школу ружье и стреляла в одноклассников", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что задержания произошли минувшей ночью.Кроме того, следователи выяснили, что в школе был металлодетектор, но его не установили и не подключили, добавил источник. По его словам, в школе стремились исполнить требования МЧС по безопасной эвакуации в случае пожара, которой могли помешать рамки металлодетектора.Стрельба произошла накануне в гимназии № 5 Брянска. По данным СК, 14-летняя ученица принесла помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, одна из них — стрелявшая. Пять человек госпитализировали. Минувшей ночью вертолетом МЧС двух пострадавших школьников перевезли на лечение в Москву.В региональном управлении МВД сообщили, что помповое ружье, из которого стреляла девочка, принадлежало ее отцу на законных основаниях.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

брянск

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии