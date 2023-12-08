https://ria.ru/20231208/sssr-1914664636.html

Перед Россией не стоит задача восстановить СССР, заявил сенатор

Перед Россией не стоит задача восстановить СССР, заявил сенатор - РИА Новости, 08.12.2023

Перед Россией не стоит задача восстановить СССР, заявил сенатор

Перед Россией не стоит цели восстановить территориальную целостность СССР, но это не означает, что РФ пассивно будет наблюдать продолжающуюся попытку удушения и РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:09

2023-12-08T17:09

2023-12-08T17:09

общество

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ссср

сша

виктор бондарев

дэвид кэмерон

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Перед Россией не стоит цели восстановить территориальную целостность СССР, но это не означает, что РФ пассивно будет наблюдать продолжающуюся попытку удушения и уничтожения нас как государства, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram. "Странно наблюдать заявления об угрозе нападения со стороны России, сперва от президента США (Джо) Байдена, а вчера - от главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона", - написал политик.По его словам, "перед Россией.. не стоят цели восстановления территориальной целостности СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) или СССР". "Мы не навязываем политику интеграций и объединений против воли стран и народов под надуманные угрозы. Но это не означает, что мы пассивно будем наблюдать продолжающуюся попытку удушения и уничтожения нас, как государства, нас как стран-партнёров и дружественных народов от разрушительной стратегии их развития за счет ресурсов других стран", - подчеркнул Бондарев. Тем более, "мы не позволим в нашем окружении повторного развития фашизма и нацизма, навязывания двойных стандартов, чуждых нам ценностей и приоритетов", заключил политик.

https://ria.ru/20231208/peremeny-1914662769.html

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общество, россия, ссср, сша, виктор бондарев, дэвид кэмерон, совет федерации рф