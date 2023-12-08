https://ria.ru/20231208/ssha-1914522208.html

На Украине без помощи США уже в январе возникнут проблемы, считает Азаров

На Украине без помощи США уже в январе возникнут проблемы, считает Азаров - РИА Новости, 08.12.2023

На Украине без помощи США уже в январе возникнут проблемы, считает Азаров

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что без финансовой помощи США на Украине уже в январе начнутся проблемы с соцвыплатами, Киеву придется сокращать... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:17

2023-12-08T09:17

2023-12-08T09:17

в мире

украина

сша

киев

николай азаров (политик)

джо байден

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что без финансовой помощи США на Украине уже в январе начнутся проблемы с соцвыплатами, Киеву придется сокращать расходы на гуманитарную и социальную сферы. "Без помощи США в Украине уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с соцвыплатами. В январе киевский режим может столкнуться с нехваткой 20 миллиардов гривен (545 миллионов долларов – ред.) на социальные расходы. Если американская помощь не подоспеет вовремя, Украина начнет сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано. Ранее демократы ходатайствовали о начале дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами. Ходатайство не набрало необходимой поддержки, соответственно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и тем более утвердить его. За высказались 49 сенаторов, против - 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась в сенате по итогам процедурного голосования. Законопроект предусматривает выделение многомиллиардного финансирования для помощи Украине, Израилю, а также меры по урегулированию ситуации на южной границе Штатов. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США. В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

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в мире, украина, сша, киев, николай азаров (политик), джо байден