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Рамасвами объяснил, почему глава Пентагона угрожал конгрессменам - РИА Новости, 08.12.2023
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07:58 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ssha-1914515157.html
Рамасвами объяснил, почему глава Пентагона угрожал конгрессменам
Рамасвами объяснил, почему глава Пентагона угрожал конгрессменам - РИА Новости, 08.12.2023
Рамасвами объяснил, почему глава Пентагона угрожал конгрессменам
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что слова Ллойда Остина, якобы угрожавшего конгрессменам отправить их родственников "сражаться с Россией",... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T07:58
2023-12-08T07:58
в мире
украина
сша
вивек рамасвами
такер карлсон
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что слова Ллойда Остина, якобы угрожавшего конгрессменам отправить их родственников "сражаться с Россией", демонстрируют неспособность администрации США убедить оппозицию в необходимости поддержки Украины. Фразу, которую глава Пентагона якобы произнес на закрытом брифинге в палате представителей, процитировал в соцсети Х известный журналист Такер Карлсон. Согласно Карлсону, глава Пентагона угрожал законодателям отправить их "дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией", если они не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву. Эта публикация собрала более девяти тысяч комментариев. "Когда убеждение не срабатывает, они прибегают к угрозам", - прокомментировал Рамасвами приписываемые министру обороны слова. Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине, это в свою очередь приведет к вовлечению Штатов в конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что в Кремле сожалеют об использовании Вашингтоном демонизации России как инструмента для обработки законодателей. Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
https://ria.ru/20231208/ssha-1914513303.html
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в мире, украина, сша, вивек рамасвами, такер карлсон, ллойд остин, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Вивек Рамасвами, Такер Карлсон, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО
Рамасвами объяснил, почему глава Пентагона угрожал конгрессменам

Кандидат Рамасвами объяснил, почему глава Пентагона угрожал конгрессменам

© AP Photo / Morry GashКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Morry Gash
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что слова Ллойда Остина, якобы угрожавшего конгрессменам отправить их родственников "сражаться с Россией", демонстрируют неспособность администрации США убедить оппозицию в необходимости поддержки Украины.
Фразу, которую глава Пентагона якобы произнес на закрытом брифинге в палате представителей, процитировал в соцсети Х известный журналист Такер Карлсон. Согласно Карлсону, глава Пентагона угрожал законодателям отправить их "дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией", если они не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Белом доме захотели навязать России условия Украины к концу 2024 года
07:28
Эта публикация собрала более девяти тысяч комментариев. "Когда убеждение не срабатывает, они прибегают к угрозам", - прокомментировал Рамасвами приписываемые министру обороны слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине, это в свою очередь приведет к вовлечению Штатов в конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что в Кремле сожалеют об использовании Вашингтоном демонизации России как инструмента для обработки законодателей.
Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Британии призвали оказывать Украине "наилучшую" военную помощь
01:37
 
В миреУкраинаСШАВивек РамасвамиТакер КарлсонЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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