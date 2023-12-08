Рамасвами объяснил, почему глава Пентагона угрожал конгрессменам
Кандидат Рамасвами объяснил, почему глава Пентагона угрожал конгрессменам
© AP Photo / Morry GashКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
© AP Photo / Morry Gash
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что слова Ллойда Остина, якобы угрожавшего конгрессменам отправить их родственников "сражаться с Россией", демонстрируют неспособность администрации США убедить оппозицию в необходимости поддержки Украины.
Фразу, которую глава Пентагона якобы произнес на закрытом брифинге в палате представителей, процитировал в соцсети Х известный журналист Такер Карлсон. Согласно Карлсону, глава Пентагона угрожал законодателям отправить их "дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией", если они не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву.
Эта публикация собрала более девяти тысяч комментариев. "Когда убеждение не срабатывает, они прибегают к угрозам", - прокомментировал Рамасвами приписываемые министру обороны слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине, это в свою очередь приведет к вовлечению Штатов в конфликт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что в Кремле сожалеют об использовании Вашингтоном демонизации России как инструмента для обработки законодателей.
Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.