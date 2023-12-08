Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме захотели навязать России условия Украины к концу 2024 года - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 08.12.2023 (обновлено: 11:44 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/ssha-1914513303.html
В Белом доме захотели навязать России условия Украины к концу 2024 года
В Белом доме захотели навязать России условия Украины к концу 2024 года - РИА Новости, 08.12.2023
В Белом доме захотели навязать России условия Украины к концу 2024 года
США хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T07:28
2023-12-08T11:44
россия
сша
дмитрий песков
оон
нато
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. США хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на конференции Аспенского университета.&quot;Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины; или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более сильную промышленность в США и Европе&quot;, — высказался Файнер.Сотрудник Белого дома пояснил, что именно такую дилемму США хотели бы создать для России. Вместе с тем Файнер осудил удары ВСУ по территории России и заявил, что Вашингтон не координирует деятельность по обстрелу российских земель.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231208/zagovor-1914504837.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, оон, нато, вооруженные силы украины, киев
Россия, США, Дмитрий Песков, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киев
В Белом доме захотели навязать России условия Украины к концу 2024 года

Файнер: США хотят вынудить РФ пойти в 2024 году на приемлемый для Украины диалог

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. США хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на конференции Аспенского университета.
«

"Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины; или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более сильную промышленность в США и Европе", — высказался Файнер.

Сотрудник Белого дома пояснил, что именно такую дилемму США хотели бы создать для России. Вместе с тем Файнер осудил удары ВСУ по территории России и заявил, что Вашингтон не координирует деятельность по обстрелу российских земель.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
"Готовят заговор". В США предупредили о плане против России
03:20
 
РоссияСШАДмитрий ПесковООННАТОВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала