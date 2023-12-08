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В Белом доме захотели навязать России условия Украины к концу 2024 года

В Белом доме захотели навязать России условия Украины к концу 2024 года - РИА Новости, 08.12.2023

В Белом доме захотели навязать России условия Украины к концу 2024 года

США хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T07:28

2023-12-08T07:28

2023-12-08T11:44

россия

сша

дмитрий песков

оон

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. США хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на конференции Аспенского университета."Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины; или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более сильную промышленность в США и Европе", — высказался Файнер.Сотрудник Белого дома пояснил, что именно такую дилемму США хотели бы создать для России. Вместе с тем Файнер осудил удары ВСУ по территории России и заявил, что Вашингтон не координирует деятельность по обстрелу российских земель.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231208/zagovor-1914504837.html

россия

сша

киев

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россия, сша, дмитрий песков, оон, нато, вооруженные силы украины, киев